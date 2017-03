Corina Creţu: La Bruxelles există temerea ca România să nu ajungă în situaţia Greciei

Corina Creţu a spus că se aşteaptă măsurile astfel încât ţara noastră să nu intre în procedura de infringement, de a fi pusă sub observaţie pentru modul în care este depăşit deficitul bugetar.

”Domnul prim-ministru (Sorin Grindeanu – n.r.) i-a dat asigurări domnului Moscovici (Pierre Moscovici – comisar european pentru afaceri economice- n.r.) că se fac calcule, astfel încât acest proiect ambiţios de mărire a salariilor să se încadreze în final în acest deficit bugetar de 3 la sută. Comisia Europeană aşteaptă documentaţii din partea Guvernului României. În această etapă suntem - în ce măsură Guvernul României va considera că aceste măriri de salarii sunt sustenabile şi se poate îmbunătăţi viaţa oamenilor, în paralel cu menţinerea acestor reguli. Pentru că am avut cazul Greciei şi, într-adevar, Comisia Europeană are aceste temeri. Spania, Portugalia au intrat în criză. E important să nu ajungem şi noi la fel. (...) Bani, creştere economică avem. Dar să vedem cât de sustenabile sunt aceste propuneri de măriri salariale, astfel încât să nu intrăm pe procedura de infringement, de a fi puşi sub observaţie pentru felul în care depăşim sau nu deficitul bugetar”, a afirmat comisarul european Corina Creţu.

Vicepreşedintele Comisiei Europene Valdis Dombrivskis şi Comisarul pentru Afaceri Economice şi Financiare, Pierre Moscovici, au trimis, în februarie, ministrului de Finanţe, Viorel Ştefan, o scrisoare în care avertizează că, potrivit datelor disponibile, deficitului ar urma să depăşească 3% în 2017, ajungând la 3,6%, respectiv la 3,9% în 2018. Ei au cerut ca Executivul să anunţe măsuri clare pentru reducerea deficitului bugetar.

Ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, a declarat, săptămâna trecută, că Guvernul condus de Sorin Grindeanu este pregătit să ia măsuri de reducere a cheltuielilor, în cazul în care va constata depăşirea ţintei de deficit bugetar de 3% din Produsul Intern Brut (PIB), astfel încât România să nu depăşească acest nivel, în condiţiile în care datoria publică este estimată să rămână sub nivelul de 38% din PIB.

Ministerul Finanţelor consideră că scrisoarea transmisă de Comisia Europeană arată doar o precupare, iar diferenţa dintre cele două abordări este rezultatul aplicării unor metodologii diferite de estimare.

Comisia Europeană estimează că România va înregistra "deviaţii semnificative" ale obiectivelor bugetare pe termen mediu (MTO) în 2016, iar balanţa structurală va suferi "noi deteriorări" în 2017 şi 2018. Această situaţie ar fi provocată în principal de relaxarea indusă de reducerea unor taxe, combinat cu creşteri de pensii şi salarii, spun oficialii CE.