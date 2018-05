BNR a majorat rata dobânzii cheie la 2,50%

În cadrul aceleiaşi şedinţe, BNR a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la sută pe an de la 1,25 la sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,50 la sută pe an de la 3,25 la sută pe an începând cu data de 8 mai 2018.

O altă decizie a BNR priveşte păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va susţine la ora 15:00 un briefing de presă.