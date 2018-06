Un brand ca "afară". La 28 de ani a investit 20.000 de euro într-o afacere (deocamdată) mai degrabă sustenabilă decât profitabilă

Absolventă de ASE, Diana Carbarău a cochetat cu televiziunea, pentru puţin timp, după care s-a dedicat voluntariatului. Timp de patru ani a lucrat în cadrul unui ecosistem dedicat start-upurilor, prin urmare a învăţat rapid cum prind viaţă ideile de business. Aşa a ajuns să-şi gândească propriul business, care presupune producţie tocmai în India, dar şi "atacarea" unui segment de piaţă nişat: românii care preferă un stil de viaţă curat nu doar în ceea ce pun în farfurie, ci în toate aspectele vieţii. Aşa a luat naştere Folded&Co., un brand de textile organice, unul dintre puţinele din România care au primit certificat Far Trade. Iată povestea unui antreprenpr care nici nu a împlinit 30 de ani:

Adevărul: Cum a apărut ideea acestui business?

Diana Carbarău, Folded&Co.: Ideea de business a apărut în urmă cu un an, din dorinţa de a introduce şi pe piaţa din România un concept pe care îl văzusem în afara ţării şi anume textile sustenabile, un consum conştient atunci când vorbim de textile pentru casă. Fiind pasionată de multă vreme de tot ce înseamnă textile pentru casă şi după ce mi-am dat seamă că îmi doresc să pornesc în aventura antreprenoriatului, am început să studiez mai bine atât piaţă locală, cât şi cea internaţională. Am pus cap la cap experienţa profesională, studiile economice, pasiunea şi dorinţa de a înţelege ce presupune industria textilă şi cum pot crea eu un business care să aibă un impact pozitiv atât asupra consumatorului final, dar în acelaşi timp să fie sustenabil din punct de vedere a producţiei materialelor şi aşa a căpătat contur ideea unui business de nişă cu lenjerii de pat din bumbac 100% organic şi sustenabil.

Pare că a durat destul de mult pregtirea lansării, mai ales că vorbim de o piaţă mai puţin obişnuită cu un astfel de concept. Cât de mare a fost investiţia? Care au fost provocările începutului?

Investiţia iniţială se ridica la aproximativ 20.000 euro, investiţie care s-a concretizat în stocuri, branding, website şi tot ce presupune înfiinţarea unei firme. Provocările au fost diverse încă de la început şi continuă să fie. Cred însă că cea mai importantă provocare este legată de educaţie, despre cum percepe consumatorul importanta unui somn sănătos, a calitatii somnului şi cât de informaţi suntem în sensul acesta. Ce înseamnă un somn sănătos, cât de mult contează lenjeria de pat în care dormim şi cum înţelegem că pentru un stil de viaţă sănătos în care încercăm să mâncăm cât mai corect, să facem sport regulat, cele 6-7 ore pe care le dormim în fiecare noapte sunt foarte importante.

De aceea am ales bumbacul organic în lenjeriile pe care le producem, bumbacul organic nu numai că este mai rezistent şi mătăsos, ajută să avem un somn sănătos şi la o odihnă mai bună, tocmai prin faptul că este crescut în mod natural, fără pesticide, insecticide sau alte substanţe toxice. Iar cei care s-a ocupat timp îndelungat de igiena somnului au ajuns la concluzia că dormim o treime din viaţă, aşadar lenjeria de pat în care dormim merită toată atenţia.

Vă aşteptăţi să educaţi piaţa?

Pe piaţa din România poţi găsi extrem de multe produse din zonă textilelor pentru pat, de calitate standard, atat la preturi foarte mici, care te fac sa te intrebi din ce anume sunt facute de le poti cumpara la preturi atat de mici, sau preturi extrem de mari, preturi incarcate de fapt de foarte multe adaosuri. Ce recomand însă consumatorul este să citească bine eticheta, să se informeze legat de tipul bumbacului (nu doar tipul materialului) şi să întrebe producătorul acolo unde este posibil - din ce sunt făcute lenjeriile de pat, ce caracteristici au şi de unde provin. Cred că e foarte important să consumăm conştient şi să alegem calitatea în detrimentul cantităţii. Pe termen mediu şi lung ne dorim extinderea colecţiilor cu diverse modele precum şi alte produse din zonă home&deco. Pe termen lung este consolidarea brandului şi a conceputului de consum sustenabil.

Care este tipologia clientului căruia vă adresaţi şi cum vreţi să ajungeţi la el?

Folded & Co. susţine un stil de viaţă sănătos şi echilibrat şi ne adresăm unui public ţintă care preferă consumul conştient în detrimentul consumului larg, doamnele sunt cele care cumpără cel mai des produsele Folded & Co., ele apreciază materialele fine şi de calitate şi sunt deschise către conceptul de bumbac sustenabil. Produsele Folded & Co. se gasesc online, se pot comanda direct de acolo, mai sunt prezente intr-un concept store din centrul Capitalei, plus in alte shop-uri online. In acelasi timp Folded & Co. este un brand prezent la targuri de lifestyle, asadar clientii pot vedea si atinge materilele si pot vedea cat de fine si moi sunt.

Cum reuşiţi să gestionaţi un business care se bazează pe o producţie proprie, dar în afară tării?

În momentul în care am decis că businessul să aibă şi latura de impact pozitiv, am ales India - cel mai mare producător de bumbac organic din lume şi am început colaborarea cu o fabrică de acolo recunoscută pentru practicile sustenabile şi etice pe care le practică - adică nu foloseşte munca forţată, nu sunt copii care să muncească în fabrică şi plăteşte în preţ corect lucrătorilor din fabrică.

De acolo, lenjeriile de pat ajung direct în depozitul firmei, iar raportul calitate-preţ este unul neîncărcat de adaosuri. Lanţul logistic este aşadar cât de poate de transparent şi la vedere şi face ca managementul unui business de acest gen, cu producţie în afara Europei, să fie posibil de gestionat. În acelaşi timp în România nu este producătoare de bumbac aşadar am mers direct către ţara care produce cel mai bun bumbac organic-India. Totodată bumbacul nostru este certificat Fair Trade şi provine în exclusivitate de la producători Fair Trade, drept urmare brandul românesc Folded & Co. a fost inclus printre brandurile globale care susţine comerţul echitabil şi contribuie la dezvoltarea producătorilor de bumbac organic.





Cine sunt concurenţii de pe piaţa locală?

În momentul de faţă sunt multe magazine, atât online, cât şi magazine offline care vând lenjerii din bumbac, chiar si din bumbac organic. Ce diferentiaza Folded & Co. este tocmai felul care am ales să facem lucrurile, faptul noi producem lenjeriile, noi alegem de unde vine bumbacul, de unde vin produsele şi noi suntem cei care vindem direct de la fabrica, nu avem intermediari sau distribuitori şi putem oferi un preţ corect pentru o calitate premium.

Plănuiti să vă extindeţi şi pe piaţă internatională?

Da, genul acesta de concept este apreciat şi chiar căutat în mod activ în afara ţării, tatonez terenul cu diferite concept store-uri şi sper să se concretizeze cât de curând şi o colaborare în acest sens. Avem disponibilă şi livrarea internatională, iar site-ul are si versiunea în engleză.

În cât timp estimaţi că vă veţi amortiza investiţia?

Estimez că investiţia să fie recuperată în aproximativ un an - un an şi jumatate, însă cu siguranţă va fi necesară o nouă rundă de investiţie, deci cel mai probabil voi putea trage o linie după primul an de la lansare.