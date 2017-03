Nestlé a avut afaceri de 750 de milioane de lei în România, anul trecut

Astfel, anul 2016 a adus companiei o creştere de 13%, o valoare totală a creşterii de 100 de milioane de lei, faţă de anul precedent, fiind cea mai mare creştere a cifrei de afaceri din 2008 până în prezent şi cea mai mare creştere din regiune.

Anul 2016 a adus rezultate foarte bune şi din perspectiva eficienţei operaţiunilor, esenţială în contextul în care Nestlé România lucrează cu aproximativ 50 de fabrici de aprovizionare şi cu peste 60 de clienţi cheie.

În ceea ce priveşte performanţa liniei de producţie, fabrica Nestlé de la Timişoara a înregistrat cel mai mare volum de producţie din 2010 până în prezent, cu export către 25 de ţări. În ceea ce priveşte acţiunile de mediu, a fost redusă cu 28% cantitatea de apă utilizată şi cu 22% cantitatea de energie consumată.

„Anul trecut am depus în mod susţinut toate eforturile în direcţia consolidării relaţiilor cu partenerii noştri şi cu toate părţile interesate, atât prin întâlniri directe, cât şi prin continuarea cu succes a proiectelor bilaterale pe termen lung. 2016 a fost un an foarte important pentru noi, mai ales având în vedere contextul aniversar. Pe lângă angajamentul asumat şi anunţat pe termen lung, pe care îl vom duce mereu mai departe, am investit constant pentru viitor cu scopul de a merge mai departe pe drumul inovării la nivel global şi local”, spune Hervé de Froment, General Manager Nestlé România.

Pentru anul 2017, Nestlé România mizează pe creşterea performanţei atât la nivel operaţional, cât şi structural, prin standardizare, distribuire şi scalare a mai multor activităţi peste nivelul pieţei şi investiţia constantă în oameni, esenţială pentru viitorul business-ului.

Nestle activează pe piaţa din România de 20 de ani şi are o fabrică în Timişoara unde produce napolitanele Joe şi cafeaua solubilă Nescafe. Anual, circa 35-40% din volumul total de produse fabricate în România este exportat în 25 de ţări.