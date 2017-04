Asirom a înregistrat profit de 3,93 milioane lei anul trecut, după pierderi în 2015

„În 2016 am revenit pe profit şi am crescut pe toate segmentele de asigurări, în pofida provocărilor din piaţă. Vom menţine evoluţia pozitivă şi în 2017 şi vom continua să fim un partener de încredere pentru clienţii noştri, atât în acest an, cât şi în anii următori”, a declarat Juraj Lelkes, CEO Asirom VIG.

Volumul veniturilor din prime la nivel agregat (asigurări generale şi asigurări de viaţă) a fost de 1,07 miliarde lei, în creştere cu 45% faţă de anul anterior. În plus, volumul total al activelor financiare a crescut anul trecut cu 42,5%, până la 1,35 miliarde lei, de la 947,1 milioane lei în 2015.

Anul trecut, Asirom VIG a absorbit un procent semnificativ de clienţi RCA, în urma procesului de restructurare a pieţei.

În 2016, Asirom VIG a plătit daune generale de 421 milioane lei, din care 311 milioane lei (49.220 dosare) au reprezentat daune RCA.

Volumul primelor de asigurări generale ale Asirom VIG a crescut cu 50% în 2016 faţă de 2015, în timp ce asigurările de viaţă au avansat cu 13%. La finalul anului trecut, portofoliul Asirom VIG era compus din asigurări generale - 89% şi asigurări de viaţă - 11%. Totodată, poliţele de asigurare RCA au reprezentat 64% din totalul portofoliului.

Asirom VIG are o cota de piaţă de 11,4%, cu trei puncte procentuale în creştere faţă de 2015 şi este a treia companie din piaţa de asigurări, potrivit datelor pe 2016 ale Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Compania are o reţea naţională de 138 de agenţii, 1.900 de agenţi activi şi peste 300 de parteneri externi.

Asirom face parte din Vienna Insurance Group (VIG), care gestionează 50 de companii de asigurări din 25 de ţări şi are peste 24.000 de angajaţi.