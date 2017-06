Spectacolul „Maria Callas – La Divina“ se joacă în Grădina TVR, la 80 de ani de la naşterea lui Radu Gabrea

„Spectacolul a avut premiera în România, la Teatrul Nottara, în 1997 când se împlineau 20 de ani de la moartea Mariei Callas. Textul lui Terrence McNally a fost publicat în anul 1996 şi se numeşte Master Class, în original. Jucăm un spectacol inspirat de cursurile ţinute de Maria Callas la New York, care s-au bucurat de notorietate şi atunci, şi în prezent. Spectacolul a avut şi o varianta în engleză, care a fost prezentată în foarte multe oraşe ale lumii: New York, Washington, Camberra, Sidney, Melbourne, Helsinki, etc. Din 2002, a mai fost jucat la Teatrul de Operetă şi, ulterior, în 2012, la Teatrul Nottara. Acesta este istoricul unui spectacolul aparte, care include arii din opere, unele cântate chiar de Callas în timpul unor monologuri ale spectacolului”, declară Victoria Cociaş.