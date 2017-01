Criticul Irina Margareta Nistor: „Florin Piersic a descoperit elixirul popularităţii“

Tatal său, medicul Ştefan Piersic, a aflat din închisoare, fiind deţinut politic, că fiul său a devenit student la Teatru in Bucuresti, iar mama, despre care actorul a declarat că „ar da orice pe lumea asta s-o mai vadă cinci minute“, a muncit din greu, la Cluj, şi l-a ţinut în facultate.

Actorul Florin Piersic nu a uitat niciodată sacrificiile părinţilor săi. „Sensibilitatea mamei mele m-a ajutat în inţelegerea personejelor cărora le-am dat viaţă“, spune el.

Piersic a debutat in 1957, în filmul „Ciulinii Bărăganului“, pelicula ce a participat si la Festivalul de Film de la Cannes.

A întruchipat o multitudine de personaje, printre care Tudor Vladimirescu sau Avram Iancu, dar rolul cu care se identifică cel mai mult este cel al haiducului Mărgelatu.

Într-o carieră de peste 50 de ani, Florin Piersic a apărut în peste 40 de lungmetraje. În teatru, niciun rol, jucat de zeci si chiar de sute de ori, n-a fost acelaşi seară de seară. Şi nici partenerii mei n-au suferit de boala monotoniei, a repetitiei cenusii, care, fără doar şi poate, este raiul călduţ al mediocritatii. Sigur că unele întâmplări, sărite din firesc, pot reprezenta un condiment, o culoare, pentru ca întodeauna destinul are grijă să nu ne lase sa oftăm plictisiţi", a adăugat Florin Piersic.

După ce l-a văzut patru seri la rând în patru roluri total diferite, printre care şi acela din piesa „Oameni şi şoareci“, scriitorul Marin Preda a spus despre Florin Piersic ca a devenit actorul sufletului sau.

Florin Piersic a reluat piesa lui Steinbeck, „Oameni şi şoareci“, pe scena Naţionalului Clujean.

Actorul e un caz aparte, ”a descoperit elixirul popularităţii“, potrivit criticului de film Irina Margareta Nistor:

„A făcut teatru si film, a fost june prim până tarziu, (...) Florin Piersic reprezentă un Jean Marais local!“

Un personaj ca Mărgelatu ar mai avea loc in cinematografia de astazi? „Justiţiarul în film reprezintă o instanţă morală şi el poate să supravieţuiasca şi chiar să revină în actualitate. Şi asta chiar dacă l-am plasa într-o altă epocă, pentru ca slujeşte cu argumentele sale eterna lupta între bine şi rau. Aşa ca acest Margelatu ar putea fi plauzibil şi acceptat fără rezerve într-o posibilă reluare foiletonistica. Personajele de acest fel, dupa părerea mea, nu au vârstă. Doar timpul istoric se schimbă. Odionioară, într-o discuţie cu profesorul cascador Szoby Cseh, ne gândeam la o reluare a tandemului Margelatu-Buză de Iepure, în ciuda varstei noastre. Ne strofocam să găsim pe cel care ar putea scrie scenariul si pe cei care ar avea curajul sa sponsorizeze un asemenea film. L-am intrebat pe Szoby: „Dar cum s-ar putea numi filmul?“ Mi-a răspuns: „Margelatu se intoarce“, spunea actorul.

De ce a jucat în telenovele? „Eu am avut norocul, as putea spune chiar sansa, sa joc in comedii, drame sau chiar tragedii. Dar, la urma-urmei, de ce n-as fi fost curios, chiar tentat sa interpretez un rol in aceasta telenovela care mi-a dat ocazia sa intru din nou pe platourile de filmare, locul unde m-am simtit atat de bine in cele patruzeci si sase de aparitii in filme romanesti? Ganditi-va ce am simtit cand, la Cluj, mi s-a propus rolul din Lacrimi de iubire si cand, dupa trei zile de filmare, personajul meu a trebuit sa plece pe lumea cealalta. Dar judecatorul e publicul. Am spus-o şi o mai spun: publicul este pulsul, este oglinda actorului. Foarte multi telespectatori si-au exprimat dorinţa de a fi reînviat personajul meu. Şi am reînviat printr-un frate geaman. Asta m-a bucurat nespus“, a precizat artistul, într-un interviu.

A jucat in filme de Cannes

Florin Piersic a fost haiduc, dregator in vremea lui Mihai Viteazul (Preda, cel mai mare dintre fratii Buzesti), dar mai ales banditul Margelatu, in seria de sase filme inceputa in 1980 cu „Drumul oaselor“, intr-un rol de Robin Hood romanesc ce l-a facut celebru. Doua dintre filmele in care a jucat, „Ciulinii Baraganului“ (1958), regia Louis Daquin si Gheorghe Vitanidis, si „De dragul printesei“ (1960), in regia lui Ion Popescu Gopo, au participat in competitia oficiala a Festivalului de Film de la Cannes.