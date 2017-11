Aniversare: regizorul Felix Alexa, la 50 de ani

Unul dintre cei mai importanţi regizori români, Felix Alexa s-a născut în 1967 şi a absolvit UNATC în 1991, la clasa profesor Cătălina Buzoianu. În perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent de regie, cu Peter Brook, la Bouffes du Nord Paris. Începând din 1993, a predat fără întrerupere la Departamentul „Regie Teatru” al UNATC.

A montat peste cincizeci de spectacole în România, Croaţia şi Coreea de Sud şi a ţinut workshopuri în numeroase oraşe ale lumii: la Paris, la Conservatoire National şi la Théâtre du Soleil-ARTA, la Seul, la Compania Naţională de Teatru din Coreea şi Seul Institute of the Arts, precum şi la universităţi naţionale de teatru din Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore şi la National Institute of Dramatic Art din Sydney.

Felix Alexa, deja celebru şi apreciat în Coreea de Sud FOTO: arhiva personală

De asemenea, a participat la festivalurile internaţionale din Avignon, Florenţa („Fabbrica Europa”), Moscova („Solo. International Theatre Festival of One-Man Productions”), St. Petersburg („Baltic House Theatre Festival”), Dublin, Sibiu.

Printre cele mai bune spectacole ale sale de teatru clasic şi contemporan se numără: Livada de vişini de A.P. Cehov (Teatrul Naţional din Bucureşti), Pescăruşul de A.P. Cehov (Compania Naţională de Teatru din Coreea), Visul unei nopţi de vară de W. Shakespeare (Teatrul Naţional din Bucureşti) şi Richard al II-lea de acelaşi autor (National Theatre Company of Korea), Domnişoara Iulia de A. Strindberg (Teatrul Maghiar de Stat Cluj şi National Theatre Company of Korea) şi Pelicanul de acelaşi autor (Teatrul Maghiar de Stat Cluj), Jocul dragostei şi al întâmplării de Marivaux, Revizorul de N.V. Gogol, Roberto Zucco de B.M. Koltès, Terorism de Oleg şi Vladimir Presniakov (Teatrul Naţional din Bucureşti), Scaunele de E. Ionesco, Moartea unui comis-voiajor de Arthur Miller (Teatrul Bulandra), În rolul victimei de Oleg şi Vladimir Presniakov (Teatrul Metropolis) etc.

A montat la majoritatea teatrelor din Bucureşti şi din ţară, printre acestea numărându-se: Teatrul Naţional din Bucureşti, Teatrul Bulandra, ARCUB, Teatrul Metropolis, Teatrul Mic, Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul de Comedie, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Magiar din Cluj Napoca, Teatrul Naţional "Vasile Alexandri" din Iaşi, Teatrul Fani Tardini din Galaţi, Teatrul de Stat din Constanţa, Teatrul "Sică Alexandrescu" din Braşov, Teatrul "Toma Caragiu" din Ploieşti, Teatrul "Mihai Eminescu" din Timişoara.

În repetiţii la "Terorism", cu Claudiu Belonţ şi Mihai Calotă FOTO: Florin Ghioca / TNB

Felix Alexa a obţinut de-a lungul timpului numeroase premii: Premiul Criticii pentru cel mai bun spectacol şi pentru cea mai bună regie, Premiul Ministerului Culturii pentru cel mai bun spectacol şi pentru cea mai bună regie, Premiul pentru cel mai bun spectacol, Festivalul de Comedie de la Galaţi - „Jocul dragostei şi al întâmplării", Teatrul Naţional „I.L.Caragiale", Bucureşti, Premiul pentru cel mai bun spectacol şi Premiul pentru cel mai bun regizor, Festivalul de Teatru Contemporan, Braşov - „Filumena Marturano", Premiul Festivalului de Dramaturgie Contemporană pentru cel mai bun spectacol şi pentru cea mai bună regie, Premiul UNITER, iar în 2004 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler.

Într-un interviu pentru Adevărul, regizorul Felix Alexa mărturisea descriindu-se:

"Eu sunt foarte instinctual la repetiţii. Pot fi destul de dictator, dar nu îmi impun punctul de vedere, ci vreau o atmosferă de lucru. Unii zic că sunt un pic fanatic. Dar sunt tipicar, lucrez fiecare gest, fiecare element. Repetiţiile sunt partea cea mai frumoasă a spectacolului. Odată cu spectacolul, regizorul parcă îl pierde cumva. Dup-aia devine spectator".

În prezent, la Teatrul Naţional din Bucureşti i se joacă cinci spectacole: "Butoiul cu pulbere", "Crima din strada Lourcine", "Revizorul", "Sincucigaşul" şi "Terorism", iar în momentul de faţă pregăteşte şi se află în repetiţii cu un nou spectacol, "Orchestra Titanic", pentru care se anunţă o distribuţie remarcabilă.