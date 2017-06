Alexandru Bindea, la 60 de ani. Actorul este invitat la Adevărul LIVE, într-o ediţie specială, de la ora 12.00

Alexandru Bindea s-a născut pe 22 iunie 1957, la Bucureşti. Absolvent al Liceului nr.39 ”Dante Aligheri”, cu profil de italiană (1976), şi al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L.Caragiale" (promoţia 1989), clasa profesorului Dem Rădulescu, debutează la Teatrul ”Radu Stanca” din Sibiu. Din 1990 este actor, prin concurs, la Teatrul Naţional din Bucureşti.

A jucat în mai multe spectacole sub bagheta lui Andrei Şerban ("Cine are nevoie de teatru", "Trilogia antică", "Audiţia"), dar la fel de bine a colaborat şi cu alţi regizori importanţi, precum Victor Ioan Frunză, Grigore Gonţa, Yuriy Kordonskiy, Alexandru Tocilescu, Ion Cojar, Gelu Colceag, Radu Penciulescu.

Printre rolurile pe care le-a interpretat se numără Jemmy Campbell din „Cine are nevoie de teatru” de Timberlake Wertenbaker, Păzitorul Elenei - „Trilogia antică” după Euripide şi Seneca, Acres - „Rivalii” de Richard Sheridan, Crainicul - „Bacantele” după Euripide, Alfred Porker Martino - „Dragoste în hala de peşte” de Israel Horovitz, Ivan Petrovici Alexandrov - „Cadavrul viu” de Lev N. Tolstoi, Pafnutie - „Crimă pentru pământ” după Dinu Săraru, Şeful K.G.B. - „Comedie roşie” de Constantin Turturică, Strepsiade - „Comedia norilor" după Aristofan, Portarul, Un ucigaş, Un crainic - "Macbeth" de William Shakespeare,etc.





A jucat si la Teatrul Nottara in spectacolul „La ţigănci” după Mircea Eliade, la Teatrul Levant in „Angajare de clovn” de Matei Vişniec. A demisionat in 2007 de la Teatrul Naţional si a revenit in 2009. În stagiunea curentă, la TNB, poate fi văzut în spectacolul de succes "Dineu cu proşti", în regia lui Ion Caramitru.

A jucat în filme de scurt şi lungmetraj, printre cele mai importante fiind apariţiile sale în "Secretul armei secrete" (1988), "Balanţa" (regia Lucian Pintilie, 1992), "E pericoloso sporgersi" (1994, r. Nae Caranfil), „În fiecare zi Dumnezeu ne sărută pe gură", regia Sinişa Dragin (2001), a colaborat cu mai mulţi regizori străini pentru pelicule ca „Youth without youth" (r. F.F. Coppola), "Bibliothèque Pascal / Smooth Operator" (2010), „Ariane Ferry", dar şi în numeroase seriale de televiziune, printre care "La urgenţă" (2006), "Valsul lebedelor" (2002), "Detectiv fără voie" (2001), „Meurtres par procuration" (1995) şi „Search for the Jewel of Polaris: Mysterious Museum" (1999).

În ultimii ani a putut fi văzut pe marile ecrane în "Funeralii fericite" (2013, regia Horaţiu Mălăele), "A Farewell to Fools" (2013, cu Gerard Depardieu şi Harvey Keitel), "America, venim!" (2014, regia Răzvan Săvescu), "Live" (2015, regia Vlad Păunescu), "Aferim!" (2015, regia Radu Jude).