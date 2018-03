Alecsandri şi Caragiale, jucaţi în cadrul turneului românesc la Chişinău

În cea de-a doua parte a turneului, Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" va prezenta la Chişinău, pe 30 martie, de la ora 17.00 şi de la 19.30 două spectacole diferite.

Moftul român, bazat pe momentele şi schiţele lui Caragiale, va fi susţinut de Lari Giorgescu. Actorul TNB a ales să evidenţieze, cu minimum de recuzită şi mişcare scenică, meandrele satirice ale textelor caragialiene. "Moftul" este şi nu este un moft.

Un “one-man show” comic despre lumea lui Caragiale, care nu este prea diferită de lumea românească de astăzi, o înşiruire de situaţii menită vă conducă într-o lume a râsului şi a gândului din spatele acestuia.

Celălalt spectacol ce va fi prezentat de Naţionalul bucureştean este realizat după nuvela lui Caragiale Două loturi şi are darul de a-i oferi publicului o viziune surprinzătoare asupra textului. Regizorul spectacolului, Alexandru Dabija, care ”vede enorm şi simte monstruos”, face o demonstraţie despre cum putem închipui/re-citi noi, modernii, o scriere clasică. Sau, cum ar spune directorul de scenă, un Caragiale în care drama se combină graţios cu umorul negru.

Două loturi inaugura în octombrie 2012, în plin An Caragiale, prima sală nou construită a Naţionalului bucureştean. De la un an la altul, spectacolul avea să se bucure de un remarcabil succes, atât în ţară cât şi în străinătate. În 2013, regizorul Alexandru Dabija primeşte Premiul pentru Cel mai bun regizor la Gala UNITER, iar scenograful Helmut Stürmer Premiul pentru cea mai bună scenografie, urmat de un premiu similar la Festivalul Comediei Româneşti.

În 2014, spectacolul a participat la prima ediţie a Festivalului MITEM („Madach International Theatre Meeting”), organizat de Teatrul Naţional din Budapesta, unde s-a bucurat de o excelentă primire. În iunie 2017, Două loturi s-a jucat de asemenea cu mult succes pe Scena Sălii Mari a Teatrului Naţional Slovac din Bratislava, în cadrul celei de-a 2-a ediţii a Festivalului Internaţional ”EUROKONTEXT s.k.” .

Criticii au apreciat prin cuvinte elogioase calităţile montării, viziunea regizorală şi pe cea scenografică, talentul şi expresivitatea intepreţilor. În distribuţie, cunoscuţi actori ai TNB: Gavril Pătru, Marius Manole, Ana Ciontea, Axel Moustache şi mai tinerii Corina Moise, Ilona Brezoianu, Eliza Păuna, Nicoleta Lefter/Valentina Zaharia, Mădălin Mandin, Daniel Hara, Mihai Munteniţă, Eduard Cârlan, Ionuţ Toader, Dragoş Dumitru – aproape debutanţi la momentul premierei, aflaţi azi, la rândul lor, pe drumul consacrării.

Programul complet celei de-a 4-a ediţii – 2018, a Turneului Teatru Românesc, care va avea loc pe scenele Teatrului Naţional ”Mihai Eminescu” din Chişinău - este următorul:

27 martie la ora 18.00 - spectacolul "Seceta Roşie", de Larisa Turea, în regia lui Petru Hadârcă (prezentat de Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri", Iaşi)

28 martie la ora 18.00 - spectacolul "Chiriţa în provinţie", de Vasile Alecsandri, regia Ion Sapdaru (prezentat de Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri", Iaşi)

Pe 30 martie la ora 17.00 - monospectacolul "Moftul român", de I.L. Caragiale (prezentat de Teatrul Naţional "I.L. Caragiale", Bucureşti)

30 martie la ora 19.00 - spectacolul "Două Loturi", de I.L. Caragiale, în regia lui Alexandru Dabija, ( prezentat de Teatrul Naţional "I.L. Caragiale", Bucureşti).