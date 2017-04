„Între cer şi pământ“, conferinţă cu părintele Constantin Necula

La conferinţa "Între cer şi pământ, ancoraţi în Dumnezeu" (Viaţa şi cultura monahilor români din Sfântul Munte Athos), curtea ICR a fost neîncăpătoare. Mai mult de 300 de persoane au venit să îl asculte pe părintele Constantin Necula, care a povestit despre experinţa trăită pe Muntele Athos.

„În calitate de preot, am cam refuzat Athosul. Păstram în memoria mea trei locuri pe care am zis că nu o să le văd prea curând, ca să nu mă smintesc. Transformate în locuri turistice, locurile sfinte devin un fel de boutiquri lipsite de anamneză duhovnicească.

Dumnezeu a rânduit să le calc pe toate într-un singur an. Am refuzat Athosul multă vreme ca nu cumva să mă zbat într-o necredinţă şi ca nu cumva să nu simt prezenţa mântuitoare a rugăciunilor. Astăzi trăiesc datorită rugăciunii părinţilor de acolo. Athosul este singura ţară care nu se apără cu armată şi este singurul loc unde toată lumea are marea calitate că incearcă să se mântuiască”, a spus părintele Constantin Necula (foto).