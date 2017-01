Se reia conflictul pe Casa Nanu-Muscel

”Aşteptăm să ne deschidă şantierul. Am făcut o expertiză înainte de Crăciun. Împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcţii am avut o discuţie, s-a agreat un expert care a confirmat că închiderea şantierului nu afectează monumentul istoric. În acest moment, Inspectoratul are toate elementele să deschidă şantierul. Este chestiune de zile”, a declarat Nicolae Istudor pentru News.ro.



Casa Nanu-Muscel este clasată monument istoric B-II-m-B-21064.



Rectorul ASE îşi menţine intenţia de a face plângere penală fostului ministru Alexandrescu



La începutul lunii noiembrie 2016, Nicolae Istudor declara pentru News.ro că şantierului din Piaţa Romană Nr. 7 este organizat pentru a renova clădirea, nu a o distruge.



Pe 31 martie 2016, ministrul Culturii Vlad Alexandrescu a cerut Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti să oprească lucrările la Casa Nanu-Muscel, din Piaţa Romană, deoarece au fost făcute intervenţii fără aviz.



La începutul lunii aprilie, Inspectoratul Regional de Construcţii Bucureşti - Ilfov a dispus încetarea lucrărilor la casa Nanu-Muscel din Piaţa Romană Nr. 7, după ce a constatat o serie de nereguli, în cadrul unui control efectuat pe 1 aprilie, ca urmare a solicitării primite de la ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, se arăta într-un răspuns oficial transmis agenţiei de presă News.ro de reprezentanţii instituţiei.

”Comisia municipală ne-a transmis decizia finală, ne-a spus că este o chestiune juridică, în instanţă suntem cu acel proces de suspendare a autorizaţiei, clar acea autorizaţie este valabilă, şi atunci acelaşi lucru ne-a spus şi Cultura (ministerul, n.r), că nu este de competenţa lor, ci că există un proiect care trebuie respectat şi că nu e nevoie de un nou aviz (asta ne-a spus Ministerul Culturii)”, a precizat rectorul ASE.

Dacă îşi menţine intenţia de a face plângere penală fostului ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, rectorul a spus că este nevoit. ”E o chestiune juridică. Părerea mea este că nu avem încotro, pentru că marţi am avut o întâlnire cu firma Palex care şi-a calcultat nişte prejudicii. Deocamdată nu au ajuns la o sumă exactă, se vorbeşte de aproximativ 100.000 de euro, însă nu sunt analizate cifrele cu specialiştii noştri”, a subliniat Nicolae Istudor.



Beneficiarul şi proprietrul imobilului din Piaţa Romană nr. 7, ASE, trebuie să plătească daune constructorului din momentul închiderii şantierului.

”Specialiştii noştri şi ai lor să pună pe hârtie tot prejudiciul! Nu-i totul prejudiciu, de exemplu, sunt materiale cumpărate. Eu nu pot să le plătesc, decât după ce le pun în operă. Eu le-am spus: Oameni buni, când a început lucrarea, faceţi fază cu fază, depuneţi situaţie de lucrări şi noi plătim, pentru că aşa spune contractul, eu nu pot să plătesc materialele”, a precizat rectorul ASE.

Vlad Alexandrescu: Am apărat patrimoniul



Contactat de News.ro, Vlad Alexandrescu, acum senator USR, a declarat că tot ce a făcut a fost în apărarea patrimoniului.

”Ca ministru al Culturii, am apărat patrimoniul. Este vorba despre un monument istoric, care a fost listat după ce ASE a obţinut autorizaţia iniţială, însă înainte de a deschide şantierul. Cred că mi-am făcut datoria”,

a declarat el pentru News.ro.



În plus, Alexandrescu menţionează că decizia de închidere a şantierului a venit de la Inspectoratul de Stat în Construcţii.



”Este vorba despre o intervenţie pe un monument istoric, care are nişte caracteristici, componente artistice, care trebuie respectate. Nu eu am închis şantierul, ci Inspectoratul de Stat în Construcţii. Acum, cred că trebuie să obţină o autorizaţie de la Comisia monumentelor istorice”, a mai afirmat Vlad Alexandrescu.



Ce pierde ASE?



”ASE-ul se va îndrepta împotriva acelor vinovaţi pentru că am făcut un proiect impus de Ministerul Culturii care să arate că de fapt casa, care chiar dacă nu a fost considerată monument istoric şi nu s-a făcut licitaţie pe monument istoric, a fost tratată ca monument istoric, şi această evaluare care a costat 10.000 de lei, care a fost făcută de un expert, înseamnă un cost suplimentar pentru mine. Nu eu sunt cel care am oprit şantierul şi atunci toată lumea a confirmat că ni s-a făcut un abuz. Dacă a fost abuz, cei care sunt vinovaţi trebuie să suporte consecinţele”, este de părere Nicolae Istudor.



Lucrările de restaurare şi consilidare a casei erau terminate, atunci când a fost închis şantierul, în proporţie de 15-20%, după stadiul tehnic. ”E destul de bine”, a apreciat rectorului ASE.



Academia de Studii Economice, proprietarul clădirii, a fost acuzată, în aprilie 2016, că a distrus monumentul istoric. ”Piesele de decor sunt în custodie la constructor”, a mai precizat Istudor pentru News.ro.

”Avem un proces verbal de custodie, în care este specificat faptul că am luat piese de decor şi le-am dus la restaurare. Toţi au spus că am distrus Casa Nanu-Muscel. Nu vreau decât să începem lucrările în condiţii de legalitate 100%. Şi am ajuns aici, când toată lumea a spus că am făcut un abuz”.

Rectorul precizează că proiectul ”a fost analizat cu atenţie, este un proiect care a fost derulat înainte de a deveni monument istoric, este în derulare, nu mai e nevoie de niciun aviz de niciunde”.



Lucrările de restaurare se reiau după ce Academia de Studii Economice primeşte decizia de la Inspectoratul de Stat în Construcţii.