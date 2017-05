Despre conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, pe înţelesul elevilor

Proiectul “Mici conservatori, mici restauratori” îşi propune să facă o legătură între materiile chimie, fizică, biologie şi domeniul conservare - restaurare a patrimoniului cultural mobil şi imobil. Aproximativ 50 de liceeni din Făgăraş şi 100 de elevi de gimnaziu de la cinci şcoli din mediul rural din Ţara Făgăraşului vor afla şi experimenta cum noţiunile teoretice de la ora de chimie, fizică sau biologie au aplicaţii în domeniul protejării patrimoniului cultural.



Activităţile proiectului includ o serie de excursii la monumentele locale (bisericile fortificate din comunele Bruiu, Cârţa, Cincu, Şoarş, iar în Făgăraş la biserica brâncovenească, biserica evanghelică, biserica reformată, biserica catolică, sinagogă, cimitirul evreiesc, Cetatea Făgăraşului etc.), unde elevii, îndrumaţi de echipa de proiect şi de cadre didactice, vor face observaţii şi măsurători privind temperatura, umiditatea, lumina, radiaţiile ultraviolete etc. şi vor colecta probe.



Vizitele pe teren vor fi urmate de laboratoare tematice, unde elevii vor avea ocazia să folosească microscoape şi alte aparate de investigare şi măsură profesionale şi semi-profesionale (umidometru, luxmetru, termohigrograf, telemetru, ph-metru, aparat de măsurare a culorilor etc.) pentru a analiza probele colectate.



Mai mult, folosind ca exemple practice obiecte din colecţia de artă transilvăneană a Asociaţiei Renascendis (pictură, ceramică, textile, sticlărie, podoabe, fotografii, cărţi şi documente vechi), elevii vor învăţa să aplice metode corecte pentru a prelungi viaţa propriilor obiecte vechi de acasă.



Dincolo de scopul de a-i introduce pe elevi în lumea restaurării prin intermediul activităţilor interactive şi folosind tehnologie modernă de investigaţie şi măsură, indisponibilă ca dotare uzuală a laboratoarelor şcolare, şi totodată de a-i ajuta să-şi fixeze anumite noţiuni teoretice de fizică, chimie şi biologie, miza pe termen lung a proiectului este de a construi o relaţie între patrimoniu şi comunitate, de a implica tinerii în gestionarea problemelor pe care le are patrimoniul în România.





Asociaţia Renascendis este o organizaţie neguvernamentală nonprofit ale cărei obiective sunt: protejarea, conservarea, restaurarea, recuperarea, promovarea şi reutilizarea patrimoniului cultural material şi imaterial, mobil şi imobil din Transilvania, ajutorarea comunităţilor rurale şi urbane slab dezvoltate în procesul de refacere economică, socială şi dezvoltare sustenabilă, precum şi sprijinirea tinerilor – în special a studenţilor şi cercetătorilor debutanţi în demersurile lor de specializare profesională.



Asociaţia Renascendis îşi desfăşoară activitatea în satul Felmer, comuna Şoarş, judeţul Braşov, unde a preluat în administrare ansamblul bisericii evanghelice fortificate, clădirea fostei şcoli evanghelice şi fosta casă parohială evanghelică, pentru a le restaura, moderniza şi reutiliza în beneficiul comunităţii locale şi pentru propriile proiecte.