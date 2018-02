Manuscrisul lui Voynich ar fi fost descifrat cu ajutorul inteligenţei artificiale

De la descoperirea sa în secolul al XIX-lea, istorici şi criptografi au încercat să descifreze paginile manuscrisului Voynich, inclusiv specialiştii în spargerea de coduri din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Deşi mulţi consideră că manuscrisul conţine texte fără sens, utilizarea tehnicilor moderne a relevat prezenţa unui „mesaj real” în interiorul cărţii.

Cercetătorii de la Universitatea din Alberta au folosit inteligenţa artificială pentru a-şi da seama, în primul rând, în ce limbă a fost scris. Au folosit textul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului în 380 de limbi pentru a-şi „antrena” sistemul, dar şi pentru executarea algoritmilor care au determinat că limba ar fi ebraica, după cum informează Independent.co.uk.

Folosindu-se de algoritmi special creaţi pentru decodarea uno astfel de texte, profesorul Kondrak şi studentul său, Badley Hauer, au reuşit să descifreze un număr destul de mare de cuvinte, folosind ebraica drept limbă de referinţă.

„Se pare că 80% dintre cuvinte erau într-un dicţionar de ebraică, dar nu ştiam dacă au sens împreună”, a mai spus Kondrak pentru aceeaşi publicaţie.

Cei doi au apelat la profesorul Moshe Koppel, vorbitor nativ de ebraică, oferindu-i mostre din textul descifrat. Văzând prima propoziţie, profesorul Koppel a confirmat că nu este una coerentă în ebraică, însă urmărind „trucuri de ortografie”, cercetătorii au folosit Google Translate pentru a converti propoziţia în limba engleză. Rezultatul a fost: „Ea i-a făcut recomandări preotului, omului casei, mie şi oamenilor”.

„Este o propoziţie destul de bizară pentru un început de manuscris, dar are, cu siguranţă, sens”, a mai adăugat profesorul Kondrak.

Rezultatele au fost publicate în Transactions of the Association of Computational Linguistics. În lucrare, cercetătorii concluzionează că textele din manuscris sunt cel mai probabil, în ebraică, având literele rearanjate într-o anumită ordine.

Kondrak este încrezător în capacitatea computerelor de a ajuta la înţelegerea limbajului uman, declarând că, deşi înţelegerea textului va necesita colaborarea cu istorici în ebraică veche, deja este nerăbdător să aplice tehnicile şi la alte manuscrise antice.