Scriitoarea americană Michelle Cuevas vine în România. Programul evenimentelor

Programul include o serie variată de manifestări: întâlniri cu cititorii, ateliere de lectură şi ilustraţie pentru copii, dar şi un eveniment dedicat profesioniştilor –o masă rotundă la care vor fi prezente, alături de autoarea americană, nume importante ale literaturii pentru copii şi tineret din România.

Michelle Cuevas (n. 1982, Massachusetts) este, astăzi, un nume în ascensiune al literaturii de limbă engleză pentru copii. Autoare a şase cărţi, traduse cu succes în peste 20 de ţări, Cuevas este cunoscută în rândul tinerilor cititori autohtoni datorită celor două volume apărute în limba română: „Confesiunile unui prieten imaginar. Memoriile lui Jacques Papier” (Editura Arthur, 2016, traducere de Laura Sandu) şi „Destupătorul de Sticle din Ocean” (Editura Vlad şi Cartea cu Genius, 2017, traducere de Radu Paraschivescu), două dintre cele mai apreciate titluri ale sale – volumul „Confesiunile unui prieten imaginar. Memoriile lui Jacques Papier” urmează să fie ecranizat de Fox Animation, iar „Destupătorul de Sticle din Ocean”, bestseller absolut în Statele Unite, a fost desemnată cea mai bună carte a anului de publicaţiile Time, People, The Boston Globe.



Scriitoarea semnează şi scenarii de filme de animaţie, printre care şi Follow Your Heart, prezent în selecţia finală a Premiilor Oscar 2018, la secţiunea scurt metraj de animaţie.

În luna martie a acestui an, ”The Care and Feeding of a Pet Black Hole”, cea mai recentă carte a autoarei, a fost inclusă în lista Inaugural Excellence in Children's and Young Adult Science Fiction de către Library and Information Technology Association, parte a American Library Association (ALA), cea mai mare şi cea mai veche asociaţie a bibliotecilor din lume.

Programul scriitoarei Michelle Cuevas în România

Ploieşti:

Vineri, 30 martie/ ora 12:30/ Teatrul pentru Copii Ciufulici

„Autor şi personaj”: Întâlnire cu scriitoarea Michelle Cuevas, autoarea volumelor Confesiunile unui prieten imaginar. Memoriile lui Jacques Papier (Editura Arthur, 2016) şi Destupătorul de Sticle din Ocean (Editura Vlad şi Cartea cu Genius, 2017).

Bucureşti:

Vineri, 30 martie/ ora 18:00/ Librarium TNB

Atelier în limba engleză cu Michelle Cuevas şi destinat copiilor cu vârste între 7 şi 12 ani. Pentru înscrieri, în limita locurilor disponibile, cei interesaţi sunt rugaţi să completeze formularul: https://goo.gl/forms/860ZEUNFGGZut7Bo1

Amfitrion: Matei Sâmihăian

Sâmbătă, 31 martie / ora 12:00 / Cărtureşti Carusel

Prezentare de carte în prezenţa autoarei şi spectacol-lectură: Confesiunile unui prieten imaginar. Memoriile lui Jacques Papier (Editura Arthur, 2016) şi Destupătorul de Sticle din Ocean (Editura Vlad şi Cartea cu Genius, 2017).

Invitate: Ioana Nicolaie, Irina Georgescu

Amfitrion: Marius Constantinescu

Spectacolul-lectură este susţinut de echipa Centrului de Teatru Educaţional Replika (Mihaela Michailov, Viorel Cojanu, Silvana Negruţiu, Mihaela Rădescu)

Sâmbătă, 31 martie / ora 18:00 / Muzeul Naţional al Literaturii Române (Sediul Expoziţional din str. Nicolae Creţulescu nr. 8)

„Don't Tell the Grown-Ups”: Masă rotundă care îşi propune să investigheze ce înseamnă, în 2018, să scrii cărţi pentru copii, organizată de Grupul Editorial Art şi „De Basm” – Asociaţia Scriitorilor pentru Copii şi Tineret din România

Participă: Michelle Cuevas, Lavinia Branişte, Adina Popescu, Florentina Hojbotă

Amfitrioană: Laura Grünberg

Accesul la evenimente este gratuit, în limita locurilor disponibile.