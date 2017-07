Platoul cu poezie, serată dedicată lui Radu Bata la Paris

Creaţiile ludice semnate de Radu Bata în română şi franceză, bazate pe jocuri de cuvinte şi ghiduşii bilingve au stârnit aplauze entuziaste în public, graţie improvizaţiilor savuroase ale actriţelor Codrina Pricopoaia şi Iuliana Neagu. Ilustratoarea Dana Sereda a expus o serie de desene şi reverii suprarealiste, într-un dialog subtil şi tandru cu universul poetului.Trubadurul modern Pierre Donoré a ritmat cu acorduri de chitară şi voce versurile poetului franco-român, inventator al une noi specii lirice: „Poezeta e un poem ceva mai relaxat, oarecum lucid şi aeropurtat”, a rezumat cu umor Radu Bata, autor al mai multor volume de versuri în franceză şi în română, între care Cod galben cu peştişori roşii la editura Tracus Arte şi Descheiat la vise, apărut la editura Brumar.





Lansat la Tîrgul Gaudeamus, ultimul titlu e un „bric-a brac sentimental şi autoironic”, despre care scriitorul Mircea Cărtărescu spune că „seamănă cu o casetă în care o femeie tânără de azi îşi ţine, de-a valma, podoabele, din plastic şi sidef, alamă dar şi aur pe alocuri. Peste toate poetul aşterne un fel de vernis melancolic care atenuează stridenţele, lăsând să strălucească doar anumite puncte din pumnul acesta de gablonţuri.”



Organizat de ICR, On vous sert un vers e un spectacol-lectură interactiv, iniţiat la Paris de jurnalista Cristina Hermeziu. În ultima luni a lunii un poet român tradus în franceză sau care scrie în ambele limbi este invitat să interacţioneze cu publicul căruia i se oferă, pe un platou, bileţele împăturite cu versuri din opera poetului invitat. Din public, au participat la spectacolul poezetelor lui Radu Bata scriitoarea franceză Cloé Radiguet, artistul vizual George Bodocan şi numeroşi alţi spectatori, seduşi de stilul proaspăt şi nonconformist al autorului : "visează la lună / într-o zi/ o să ţi se împlinească".



Scriitor dar şi traducător, profesor de franceză şi de jurnalism în Franţa din 1990, Radu Bata a vorbit despre tensiunea creativă dintre cele două limbi, şi despre diferenţele de percepţie a poeziei în cele două spaţii culturale: « În Franţa am fost frapat de lipsa de fior poetic printre tineri dar şi de maturitatea lor. Mai întâi neîncrezători, liceenii mei au ajuns să câştige numeroase concursuri la festivaluri de presă şi de creaţie.” a spus Radu Bata.



Autor în franceză al mai multor volume inclasabile, Radu Bata a primit pentru culegerea de poezete Le philtre des nuages et autres ivresses premiul Le Coup de coeur la Salon du livre des Balkans în 2015. Are în pregătire un nou volum propriu, intitulat Survivre, malgré le bonheur şi o culegere de traduceri în franceză din poezia lui Paul Vinicius.

Seria de întîlniri « Platoul cu poezie/On vous sert un vers », organizată de Institutul Cultural Român de la Paris, este un amestec exigent şi ludic de dialog literar şi de happening poetic şi muzical, cu ambiţia de a pune pe harta evenimentelor literare pariziene o întîlnire periodică cu poeţi de origine română care fie trăiesc în Franţa, fie sunt creatori în mai multe culturi. Invitaţii primelor două ediţii au fost Matei Vişniec şi Basarab Nicolescu.

Următoarea serată « Platoul cu poezie. On vous sert un vers » va avea loc în luna septembrie, la Palatul Béhague, reşedinţa Ambasadorului României în Franţa, cu un invitat excepţional, scriitorul Norman Manea. Între numeroasele volume de proză şi de eseuri, majoritatea traduse în limba franceză, Norman Manea este şi autorul volumului bibliofil Vorbind pietrei, cuprinzând un poem filozofic, ilustrat de Tudor Jebeleanu şi transpus în zece limbi.