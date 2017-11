Lansare RAO: Tu cine eşti când nu te vede nimeni?

Moartea Lucindei Hayes, o liceană îndrăgită de toată lumea, îi afectează profund pe cei apropiaţi, dintr-o suburbie liniştită a unui oraş din Colorado. Printre aceştia, un tânăr care o iubeşte obsesiv, o colegă care o invidiază pentru viaţa ei perfectă, detectivul care anchetează crima. În urma acestei tragedii, cei trei, Cameron, Russ şi Jade, personaje memorabile, sunt nevoiţi să facă drumul dureros spre autocunoaştere, să se confrunte cu propriile secrete înainte să-şi găsească alinarea sau să afle cum s-au petrecut faptele.

Danya Kukafka este absolventă a New York University Gallatin School of Individualized Study. Ea lucrează ca editor asistent la Riverhead Books. Misterul fetei din zăpadă, primul ei roman, a fost selectat în cadrul Best Summer Reads of 2017 de revistele Elle şi Domino, de Yahoo! şi de blogul Refinery29.