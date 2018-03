Cărtureşti Carusel a fost nominalizată la premiul „Librăria anului“ la London Book Fair 2018

Librăria din Bucureşti concurează la categoria The Bookstore Of The Year Award alături de alte două case ale cărţii: Timbooktoo din Gambia şi The Uppsala English Bookshop din Suedia.





Câştigătorul va fi anunţat în cadrul unei ceremonii speciale care va avea loc pe 10 aprilie, în seara de deschidere a Târgului.





London Book Fair este o piaţă globală pentru negocieri, precum şi pentru vânzare şi distribuţie de conţinut tipărit, audio, TV, video şi digital. Anul acesta, Târgul va avea loc în aprilie, la Olympia, în vestul Londrei, şi va acoperi toate aspectele industriei editoriale.





Cărtureşti Carusel s-a deschis în 2015, pe strada Lipscani, într-o clădire istorică - faimoasa casă a familiei Chrissoveloni. Librăria are 1.000 de metri pătraţi şi şase etaje. Lanţul Cărtureşti, controlat de Nicoleta Dumitru şi Şerban Radu, are peste 20 de spaţii destinate cărţii în toată ţara, fiecare cu un concept unic arhitectural şi design unic.





Cărtureşti Carusel este un experiment de locuire culturală a centrului vechi, oferind un spaţiu pentru lectură, socializare şi explorare artistică a inimii oraşului. Cu un bistro la ultimul etaj, un spaţiu multimedia la subsol şi o galerie dedicată artei contemporane la primul etaj, librăria spune o nouă poveste pe o stradă cu tradiţie comercială.





Elegantul edificiu de secol XIX a intrat în posesia celebrei familii de bancheri Chrissoveloni în 1903, iar în perioada comunistă a fost confiscat şi transformat în magazinul Familia. După 1990, imobilul a fost recuperat şi reabilitat de proprietarul actual, Jean Chrissoveloni, fiind amenajat de biroul de arhitectură Square One.