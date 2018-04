„A scrie şi a face istorie: generaţia Marelui Război”, tema României la Târgul Internaţional de Carte de la Londra 2018

Evenimentele româneşti, reunite sub titlul generic “Writing and Making History: Remembering the Great War Generation”/ „A scrie şi a face istorie: generaţia Marelui Război”, evocă, în primul rând, participarea românilor în Primul Război Mondial şi Marea Unire prin intermediul ecourilor literar-artistice ale acestor momente istorice cruciale.

Tema centrală a programului este ilustrată prin concepţia standului, care traduce vizual conexiunea dintre creativitatea literară şi istorie cu ajutorul unor imagini simbolice şi a portretelor unor scriitori precum Liviu Rebreanu, Regina Maria, Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Octavian Goga, Martha Bibescu, care au făcut din experienţa Primului Război Mondial substanţa literaturii lor; printr-o expoziţie a celor mai importante opere inspirate de Marele Război, deschisă de o conferinţă tematică, precum şi printr-un performance de poezie contemporană, reunind tineri poeţi din diferite grupuri etno-culturale, într-o diversitate ce trimite la România creată în 1918.

Prezenţa românească îşi propune, ca şi la ediţiile precedente, să creeze un context de promovare a celor mai recente traduceri din limba română, printr-o lansare colectivă, precum şi un cadru de manifestare pentru profesioniştii cărţii din România şi partenerii acestora. Standul românesc de la Olympia va servi, astfel, drept zonă de expunere pentru editurile din ţară, fiind în acelaşi timp spaţiu de întâlnire şi negociere. Peste 600 de titluri din noile apariţii editoriale în limbile română şi engleză, cărţi de literatură, ştiinţă şi artă ce provin de la peste 20 de edituri, printre care şi Editura Institutului Cultural Român, vor putea fi consultate la stand.

Protagoniştii ediţiei curente sunt: profesorii Marius Turda, Christian Moraru şi Andrei Terian; scriitorii Magda Cârneci şi Arabella McIntyre Brown; criticul literar Ion Bogdan Lefter; precum şi poeţii Claudiu Komartin, Michael Astner, Andrei Dósa, Robert Gabriel Elekes, Matei Hutopila, Henriette Kemenes, Mihók Tamás, Aleksandar Stoicovici, Livia Ştefan şi Victor Ţvetov. Acestora li se alătură violonistele Adriana Cristea şi Ioana Forna, împreună cu violoncelistul Nikolay Ginov. Concepţia vizuală a standului aparţine graficianului Radu Manelici.

Dată fiind natura strict comercială a Târgului şi accesul limitat publicului larg, evenimentele ce alcătuiesc programul românesc vor fi organizate la sediul ICR Londra, dar şi la binecunoscuta Librărie Waterstones, unde literatura română va fi prezentă pentru cel de-al treilea an consecutiv prin intermediul celor mai recente apariţii editoriale în traducere în limba engleză.

Standul românesc şi programul de evenimente aferent sunt concepute, organizate şi finanţate de Institutul Cultural Român prin intermediul Centrului Naţional al Cărţii şi al ICR Londra, şi realizate cu sprijinul Ambasadei României la Londra, al Librăriei Waterstones Piccadilly, al Muzeului Naţional al Literaturii Române, al LBF Literary Translation Centre, precum şi al Asociaţiei Editorilor din România. Parteneri editoriali: Bloomsbury Publishing, New York Review Books, Bloodaxe, Dalkey Archive Press, Shearsman Books şi Booklet Fiction.

Program:

Marţi, 10 APRILIE

11:30 / Standul Literary Translation Centre / Centrul Expoziţional Olympia, Hammersmith Road

”Editing Culture. The Culture of Editing”

Un dialog despre vocaţia emancipatoare a traducerilor într-o lume care tinde să se închidă şi să-şi creeze graniţe culturale şi politice artificiale. Participanţi: scriitoarea Magda Cârneci, traducătorul Will Firth şi editoarea Katharina Bielenberg (MacLehose Press). Moderator: Susan Curtis-Kojakovic (Istros Books).

13:00 / Stand 5C126 / Centrul Expoziţional Olympia, Hammersmith Road

Inaugurarea prezenţei româneşti la Târgul Internaţional de Carte de la Londra 2018

Evenimentul de deschidere a standului României de la Centrul Expoziţional Olympia reuneşte scriitori, editori şi alţi profesionişti din lumea cărţii de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii. Cuvintele de întâmpinare vor fi adresate de către ES Dl. Dan Mihalache, ambasadorul României în Marea Britanie şi Dorian Branea, directorul Institutului Cultural Român din Londra.

17:30 / Standul ţărilor baltice / Centrul Expoziţional Olympia, Hammersmith Road

EUNIC Londra şi traducerile europene în Marea Britanie

Întâlnire între editorii britanici, promotori ai programelor de traducere din ţările UE şi autori europeni, organizată de EUNIC Londra, cel mai mare cluster de acest gen din lume.

19:00 / Librăria Waterstones Gower Street / Bloomsbury, WC1E 6EQ

“It’s All About the Stories: Romanian Literature as World Literature”

Cele mai recente apariţii editoriale româneşti în limba engleză sunt prezentate în cadrul unui eveniment special găzduit de cunoscuta librărie Waterstones, situată în vestitul cartier Bloomsbury. Protagoniştii evenimentului sunt autorii Magda Cârneci (A Deafening Silence, Shearsman Books) şi Arabella McIntyre Brown (Floss, the lost puppy şi Dragons over London, Booklet Fiction), profesorii Marius Turda (Historicizing Race, Bloomsbury Academic), Christian Moraru şi Andrei Terian (Romanian Literature as World Literature, Bloomsbury Academic) precum şi criticul literar Ion Bogdan Lefter. Tot cu acest prilej vor fi prezentate două romane semnate de Matei Călinescu - The Life and Opinions of Zacharias Lichter (New York Review Books) şi Lucian Dan Teodorovici - Matei Brunul (Dalkey Archive Press), precum şi volumul de versuri al Anei Blandiana, The Sun of Hereafter. Ebb of the Senses (Bloodaxe).

Miercuri, 11 aprilie

19:00 / ICR Londra / 1 Belgrave Square

“Polyphonic”: Animated Poetry and Music

„Polifonic” este un eveniment compozit (lectură+animaţii video+muzică) ce reuneşte zece poeţi români de etnie maghiară, germană, sârbă şi ucraineană, într-o conversaţie polifonică menită să celebreze diversitatea ento-culturală a României de astăzi, dar şi a României Unite create la sfârşitul Primului Război Mondial. Lecturile de poezie vor fi însoţite de animaţii video 2D create de artista Raluca Popa şi de scurte momente muzicale din compoziţiile lui György Ligeti, în interpretarea violonistelor Ioana Forna şi Adriana Cristea, precum şi a violoncelistului Nikolay Ginov. Evenimentul include, totodată, un poem colectiv creat de cei zece poeţi special pentru aniversarea Centenarului, prezentat în premieră la Londra. Participă: Claudiu Komartin, Michael Astner, Andrei Dósa, Robert Gabriel Elekes, Matei Hutopila, Henriette Kemenes, Mihók Tamás, Aleksandar Stoicovici, Livia Ştefan şi Victor Ţvetov. Proiectul, inclus în programul European Poetry Festival, este curatoriat de Simona Nastac şi produs în colaborare cu Muzeul Naţional al Literaturii Române.

20:30 / ICR Londra / 1 Belgrave Square

Deschiderea expoziţiei “Wounded Words: Romanian Writers and the Great War”

În România, la fel ca şi în alte părţi ale lumii, Marele Război a declanşat extraordinare schimbări politice, sociale şi culturale. Climatul istoric excepţional a stimulat, peste tot în lume, o creativitate literară pe măsură. Expoziţia, deschisă de criticul şi istoricul literar Ion Bogdan Lefter în galeria Brâncuşi de la sediul ICR Londra, prezintă câteva dintre operele literare cele mai importante ale perioadei, semnate de nume clasice ale literaturii române. Expoziţia este realizată în parteneriat cu Muzeul Naţional al Literaturii Române.