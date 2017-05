Violonista Gyehee Kim, câştigătoarea Premiului I la Concursul Internaţional „George Enescu”, cântă la Bucureşti

Violonista din Coreea Gyehee Kim este câştigătoarea Premiului I şi a două premii speciale la Concursul internaţional „George Enescu”, ediţia 2016. După studii cu Joseph Silverstein, Sunny Lee şi Bon-Jiu Koo, în prezent studiază la Seoul National University la clasa Young Uck Kim. La vârsta de nouă ani a câştigat Marele Premiu la Concursul de muzică de cameră din Coreea, devenind cel mai tânăr laureat din istoria acestei competitii. În următorul an, Gyehee Kim a debutat cu un recital in Kumho Prodigy Concert Series la Seoul. Deţine premii la numeroase concursuri internaţionale : Premiul III la Concursul „Ceaikovski” pentru tineri muzicieni (2009), Premiul Special Seong-Yawng Park la Concursul „ISANGYUN” (2014), Premiul II şi Premiul special pentru cea mai bună interpertare a unei lucrări de J.S. Bach la Concursul de la Torun (2016), Premiul I, Premiul publicului şi Premiul oferit de Central Aichi Symphony Orchestra la Concursul „Munetsugu Angel” (2017). Solista a concertat acompaniată de orchestre precum Russian Symphony, Torun Symphony, Bulgaria Pleven Philharmonic, Sudettic Philharmonic, Euro-Asian Philharmonic, Central Aichi Symphony Orchestra, Filarmonica "George Enescu". De asemenea, a participat la festivalurile Moscow Meets Friends (Rusia), Cichej Muzyki (Polonia), iPalpitiFestival (SUA), George Enescu (România). În 2017 a fost invitată să participe la Kronberg Academy Violin Masterclasses&Concerts.

Gyehee Kim cântă pe vioara "Rainville" Antonio Stradivarius 1697 oferită de Munetsugu Collection.

Christian Badea, dirijor principal la Filarmonica „George Enescu” din Bucureşti, aclamat în cele mai prestigioase săli de concert şi în celebre teatre lirice din Europa, America de Nord şi Asia, a studiat vioara la Conservatorul de muzică din Bucureşti şi dirijat de orchestră la Bruxelles si Salzburg, aici sub îndrumarea maestrului Herbert von Karajan. S-a perfecţionat la Juilliard School din New York, unde principalul său mentor a fost Leonard Bernstein. Cu o carieră impresionantă, dirijorul Christian Badea a condus 167 de reprezentaţii la Metropolitan Opera House din New York, 32 la Royal Opera House Covent Garden din Londra, 19 la Wiener Staatsoper şi sute de spectacole lirice si concerte simfonice la München, Hamburg, Copenhaga, Amsterdam, Stockholm, Lyon, Torino, Bologna, Budapesta, Montreal, Houston, Sydney. Nu de mult, la Bucureşti, muzicianul a pus în scenă în spaţiul Ateneului Român, două spectacole-eveniment cu opera în concert „Parsifal” de Richard Wagner: în mai 2015, a prezentat actul III-lea, după care, în deschiderea stagiunii 2016-2017 a Filarmonicii „George Enescu”, a condus actul I, concert-spectacol care s-a impus ca cel mai important eveniment cultural-muzical al anului 2016.