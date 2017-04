VIDEO Încă o premieră în România, pe scena JAZZ™: Thomas de Pourquery & Supersonic

Thomas de Pourquery s-a născut pe 7.07.1977 la Bondy, în apropierea capitalei Franţei. A învăţat singur să cânte la saxofon alto şi tenor la vârsta de 14 ani. Un punct de cotitură în cariera sa a fost întâlnirea sa marcantă cu Stefano di Battista, care l-a convins să aleagă muzica în detrimentul unei cariere sportive.

În anul 1998, s-a înscris la Conservatorul din Paris, în clasa lui François Jeanneau. A avut ocazia să-şi aprofundeze cunoştinţele muzicale cântând cu Collectif des Falaises (format din Maxime Delpierre, Jean-Philippe Morel, Médéric Collignon, David Neerman, Arnaud Roulin, David Aknin, Matthieu Jérôme, Laurent Bardainne, Philippe Gleizes), prima oară la Studio des Islett, iar mai apoi la Falaises.

În această perioadă, colectivul a susţinut numeroase jam session-uri cu monştrii sacri ai genului, precum George Brown, Sunny Murray, Rasul Siddik, Jim Black şi Marc Ducret. Aceste ilustre colaborări muzicale a dus la naşterea legendarei case de discuri Chief Inspector. De asemenea, Thomas de Pourquery a fost liderul şi solistul formaţiei Rigolus Rock Band, alături de care a concertat în toată Europa în perioada 2005 – 2011.

„Deşi visez rar despre muzică, într-o noapte am visat despre acest album. [...] Zburam alături de muzicienii care cântau. Puteam atinge saxofonul, sta pe un cinel, sări pe clapele pianului sau pe coardele bass-ului. Ceea ce era însă cel mai frumos energia sunetului pe care l-am auzit. Şi m-am întrebat cine pot fi acei oameni...Trupa mea, Supersonic”, declară muzicianul.

Şi-a alcătuit formaţia în 2012, cu scopul de a revizita muzica legendarului jazzman „venit-de- pe-Saturn”, autobotezat Sun Ra. Repertoriul acestuia se dovedeşte a fi o sursă fertilă de inspiraţie pentru creativitatea de şcoală franceză. Cu alte cuvinte: virtuozitate tehnică, improvizaţii pline de spirit, interacţiune nu doar muzicală ci şi teatrală, secvenţe burleşti descinse parcă din Alfred Jarry, mult simţ al umorului, dar şi o sensibilitate aparte pentru universalitatea condiţiei umane.

Toate acestea se concretizează într-un spectacol exuberant, în care solo-urile de saxofon ale lui de Pourquery şi Laurent Bardainne alternează cu fulgerătoare tonuri la unison sau cu intervenţii vocale (reamintindu-l nu doar pe magistralul vocalist aterizat din Spaţiu, ci şi pe Frank Zappa şi ai săi Mothers of Invention). De altfel, evoluţia formidabilului baterist Edward Perraud (cu ale sale jonglerii funambuleşti şi un joc de scenă quasi-dadaist) constituie un spectacol în sine, amplificând rolul clasic al percuţionistului ca forţă motrice a ansamblului de jazz.

A realizat muzică de film, dar a şi jucat în câteva pelicule franceze, printre care: „La Loi de la jungle”

(„Legea junglei” - 2016), „Apnée” (2016), „Les Photographes” (2015), „Tristesse Club” (2014).

Până acum, pe lângă concertul Thomas de Pourquery & Supersonic, Jazz™ 2017 are următoarele concerte anunţate: Monty Alexander Harlem Kingston Express, The Chick Corea Elektric Band, Miles Mosley feat. The West Coast Get Down, Bill Laurance, China Moses, SUBJazz, Alex Calancea Band, Paolo Profeti European Collective, The Egocentrics, The Best Bad Trip, Armies Live, BAB, Paperjam, Toth Bagi Csaba, Balkan Union, Ana Dubyk Quartet, A-C Leonte Reveries şi Teo Milea.

JAZZ™ se va desfăşura la Timişoara, în perioada 30 iunie - 2 iulie 2017. Cea de- a cincea ediţie a festivalului va avea trei scene în aer liber: în Piaţa Victoriei, în Parcul Castelului şi în Parcul Civic şi alte patru spaţii speciale pentru jam sessions: AMBASADA, Manufactura, D`arc şi Aethernativ. Accesul la JAZZ™ este gratuit.