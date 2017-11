VIDEO Festivalul de film pentru publicul tânăr KINOdiseea s-a deschis cu „Inima în braille”. Recomandări de weekend

La eveniment, pe lângă publicul numeros au participat juraţii care vor desemna câştigătorii competiţiilor din acest an, dar şi invitaţi speciali ai festivalului, printre aceştia numărându-se regizorul japonez Kohki Hasei (foto jos), câştigătorul ediţiei precedente pentru „cel mai bun film”, care a venit special de la Tokyo, dar şi Alejandro Andrade, care prezintă pelicula „Cuernavaca”.

Filmul mexicanului a fost prezentat săptămâna trecută în premieră mondială la Festivalul de Film de la Roma, iar de acolo regizorul a venit direct la Bucureşti, aceasta fiind a doua proiecţie a lungmetrajului său, programată la Cinema Eforie, sâmbătă, 11 noiembrie, de la ora 14.00. Regizorul mexican Alejandro Andrade va avea şi o sesiune de Q&A cu publicul imediat după proiecţie.

Prezentă la Gala de deschidere, Mirela Retegan, Ambasador KINOdiseea, a declarat: „Vom fi cei mai norocoşi oameni din Bucureşti, care în următoarele şapte zile au făcut cele mai sănătoase alegeri pentru ei”, făcând referire la faptul că filmele din festival nu sunt de obicei proiectate pe marile ecrane la noi în ţară şi toate au o importantă componentă educativă.

Festivalul de Film KINOdiseea s-a deschis cu proiecţia filmului „Inima în braille”, al regizorului francez Michel Boujenah, câştigător al Premiul Publicului şi Premiul Juriului Copiilor la festivalul de film de la Zlin, povestea impresionantă a unei tinere violonceliste care suferă de o boală în urma căreia îşi pierde treptat vederea.

Începând din 9 noiembrie, cele mai bune filme pentru copii şi tineri vor fi proiectate la Cinema Muzeul Ţăranului, Cinema Eforie, Cinema Pro, în cortul KINOdiseea din Piaţa Universităţii, „la vioară” şi în Sala Multimedia a Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa. De asemenea, vor avea loc ateliere de film la Librăria Cărtureşti Verona şi în cortul Kinodiseea.

Recomandări de weekend:

Sâmbătă, 11 noiembrie, de la ora 11:00 - Up in the Sky / Printre stele. Filmul spune povestea micuţei Pottan, care ar trebui să îşi petreacă vacanţa la o fermă de ponei, dar părinţii ei, care sunt mereu ocupaţi o lasă din greşeală la o curte de reciclare. După o scurtă discuţie, bizarii locuitori ai curţii se decid să o primească pe fată şi astfel, aceasta devine parte a unei misiuni spaţiale secrete. Cu toţii sunt siguri că acolo sus vor găsi comori nemaivăzute şi li se vor împlini toate visurile. Filmul este dublat în limba română, fiind recomandat copiilor la grădiniţă, sau din clasele I-IV.

Sâmbătă, 11 noiembrie, ora 14:00 - Cuernavaca. Pelicula lui Alejandro Andrade prezintă povestea lui Andy, a cărui lume se schimbă complet atunci când mama lui suferă un accident. Când nu mai are cine să aibă grjă de el, băiatul este dus în Cuernavaca, la casa bunicii sale din partea tatălui. În timp ce mama lui se zbate între viaţă şi moarte, copilul va trebui să facă faţă respingerii bunicii, lumii periculoase a fiului grădinarului şi va porni căutarea tatălui său. Filmul este recomandat copiilor din clasele VI-VIII, dar şi părinţilor acestora. Proiecţia va avea loc la Cinema Muzeul Ţăranului, iar biletele se găsesc pe eventbook.ro.

Duminică, 12 noiembrie, de la ora 11:00, la Cinema Muzeul Ţăranului va avea loc proiecţia filmului de animaţie „Vulpea cea mare şi rea şi alte poveşti”, dublat în limba română. La această proiecţie va participa şi Gaşca Zurli, care va avea o sesiune de fotografii şi autografe imediat după proiecţie.

Tot duminică, dar de la ora 16:30, la Cinema Muzeul Ţăranului – Studio H. Bernea va avea loc proiecţia filmului Cloudboy / Îmblânzitorul de reni, în regia suedezului Meikeminne Clinckspoor, care a primit Marele premiu la Festivalul Internaţional pentru copii Kristiansand, în competiţie la TIFF Kids. Filmul este recomandat copiilor din clasele IV - VIII.