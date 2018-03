Tradiţia Filarmonicii „George Enescu“ întâlneşte modernitatea unei săli spectaculoase din Kuweit VIDEO

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti - una dintre cele mai vechi din Europa - este primul ansamblu simfonic românesc invitat sa concerteze în Kuweit. Sheikh Jaber Al-Ahmad Cultural Centre (JCCC) din Kuweit. Filarmonica "George Enescu" susţine cele trei concerte pe 29, 30 şi 31 martie, în acest centru modern, cu o arhitectură în sticlă.

Sheikh Jaber Al-Ahmad Cultural Centre este cel mai important centru cultural din Orientul Mijlociu. JCCC este multifuncţional - un mall cultural, cu săli de concerte, spectacole, filme. De asemenea, centrul futurist, o adevărată emblemă modernă a Kuweitului, este dotat cu spaţii pentru conferinţe, expoziţii, librării, biblioteci, arhive, întinzându-se pe o suprafaţă de 214000 metri pătraţi.

Filarmonica „George Enescu” aniversează 150 de ani de la înfiinţare în 2018. Fondată în aprilie 1868, „Societatea Filarmonică Română”, sub conducerea lui Eduard Wachmann, avea ca scop organizarea unei orchestre simfonice permanente, în vederea propagării culturii muzicale şi popularizării capodoperelor muzicii clasice. Primul concert a avut loc în 15 decembrie acelaşi an, sub bagheta iniţiatorului său. După moartea lui George Enescu, în 1955, Filarmonica îi poartă numele.