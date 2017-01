Saxofonistul Mihai Iordache prezintă în premieră Suita Titan, inspirată de cartierul în care locuieşte

„Suita Titan reprezintă o arheologie sentimentală a unei copilării petrecute în anii ’70 – ’80 în cel mai mare cartier bucureştean, ca parte a boom-ului demografic datorat decretului din 1966 al lui Ceauşescu privind interzicerea avortului, în perioada când s-a trecut de la relativul dezgheţ ideologic al anilor ’60 la stalinismul care a atras după sine căderea regimului.

Construit de arhitecţi inspiraţi de Le Corbusier, cu spaţii largi şi cu un parc imens, doar pe jumătate amenajat în acele vremuri, cartierul Titan (sau Balta Albă) a fost locul unde am descoperit lumea, între marşurile patriotice pe care trebuia să le cântăm la şcoală, ecourile vagi ale mişcării hippy care ajunseseră şi la noi şi casetele pe care le copiam unii de la alţii. Minţile generaţiei mele au început să se deschidă spre lume într-o societate care se închidea din ce în ce mai mult în ea însăşi.

Ca fapt divers, refrenul marşului “Partidul, Ceauşescu, România” este copiat după primele note din melodia “I Wanna Hold Your Hand” a cunoscutei formaţii The Beatles“. - Mihai Iordache

Iordache prezintă Suita TITAN

Iordache – compoziţii, saxofon alto şi bariton, voce | Daniel Torres – saxofon tenor | Vlad Simon – trompetă, voce | Dan Mitrofan – chitară electrică | Adrian Stoenescu – claviaturi | Tavi Scurtu – baterie



Mihai Iordache (foto dreapta) s-a născut în 1967 în Bucureşti. Fascinat de sunete încă din copilărie, a început să cânte la saxofon la începutul anilor ’90. Primii care l-au influenţat au fost Charlie Parker, Lee Konitz şi Ornette Coleman. Din 2002 îşi conduce propriul grup, Iordache, inspirit iniţial de Sun Ra Arkestra. Grupul, cu o componenţă variabilă, a înregistrat cinci albume de studio: Friday - featuring Tom Smith (2003), Dissipatin' (2005), One Life Left (2012), Garden Beast (2014) şi Iordache Meets Alex Harding – Two Hours in June (2016). Iordache îşi descrie muzica ca fiind free funk, şi spune că atât compoziţiile cât şi improvizaţiile îi sunt inspirate de legile hazardului. Din 2003, Iordache cântă şi în formaţia rock Kumm, la saxofon, flaut şi tamburină. http://www.iordache.ro



Biletele pot fi achiziţionate online de pe http://arcub.ro/ şi http://www.bilet.ro/ sau de la casa de bilete de la sediul ARCUB (Strada Lipscani, nr. 84-90).

Preţuri: 35 lei (Categoria I). Elevii, studenţii şi pensionarii care se prezintă la Casa de Bilete ARCUB cu legitimaţiile pot achiziţiona bilete la preţul de 25 lei.

ARTIST IN RESIDENCE



Având drept temă propusă de pianistul Lucian Ban „Jazz-ul în secolul XXI – de la tradiţie la avangardă”, programul ARTIST IN RESIDENCE continuă în 2017 seria concertelor de jazz cu proiecte originale, care vor fi prezentate în premieră. Programul se remarcă printr-o selecţie spectaculoasă de muzicieni români şi internaţionali. Aceştia vor fi prezenţi în următoarele luni pe scena de la ARCUB: Ana Cristina Leonte cu un nou proiect, Reveries, ce combină jazz-ul cu muzica psihedelică şi electro, John Betch (SUA) /Mircea Tiberian (RO)/ Joris Teepe (SUA) – un concert de lansare a albumului „Both Sides of the River”, Sebastian Spanache Trio cu un preview al următorului lor album pentru 2017 The Furnace, urmat de Iancu Dumitrescu & Ana-Maria Avram şi HYPERION International Ensemble (11 muzicieni din SUA, UK, Israel, România) cu un concert spectaculos de muzică hyper-spectrală.



Programul ARTIST IN RESIDENCE invită muzicieni de jazz să curatorieze un sezon de concerte cu o temă propusă de ei înşişi. Artiştii în rezidenţă devin curatori şi performeri ai unor stagiuni tematice care prezintă publicului din Bucureşti muzicieni români şi internaţionali în proiecte ce ilustrează tema aleasă. Programul îşi doreşte să devină o pepiniera pentru noile direcţii în jazz-ul românesc şi european, o platformă pentru creativitatea scenei muzicale din România.