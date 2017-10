Remus Azoiţei cântă Concertul pentru vioară de Sibelius, la Ateneu

Orchestra Simfonică a Filarmonicii "George Enescu", dirijată de Camil Marinescu, va avea în program joi şi vineri, pe 2 şi 3 noiembrie, de la ora 19.00, la Sala Mare a Ateneului, Concertul pentru vioară şi orchestră în re minor, op. 47, de Jean Sibelius, şi Simfonia nr. 6, în si minor, op. 76, "Patetica" de Piotr Ilici Ceaikovski. Solist va fi Remus Azoiţei.

Numit de revista britanică „The Strad" „un virtuoz incurabil, cu suflet şi tehnică fabuloasă", violonistul Remus Azoiţei a debutat la 8 ani cu orchestra simfonică din oraşul său natal, Galaţi. După ce în 1995 a absolvit Conservatorul din Bucureşti la clasa lui Daniel Podlovski, muzicianul obţine o bursă de studii la renumita Juilliard School din New York, unde are şansa să studieze cu Dorothy Delay si Itzhak Perlman, fiind distins cu titlul de Master of Music. Remus Azoiţei a concertat în săli de concerte prestigioase cum ar fi Carnegie Hall în New York, Concertgebouw Amsterdam, Salle Cortot Paris, Konzerthaus Berlin, St. Martin-in-the-Fields şi Wigmore Hall în Londra, Auditorio Nacional Madrid sau Konzerthaus Viena. După debutul său în capitala americană, ziarul „Washington Post" nota: „Azoiţei cântă cu sensibilitate melodică fluentă şi o tehnică strălucitoare".





Dirijorul Camil Marinescu a studiat la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti la clasa de fagot. La dirijat este discipol al maeştrilor Constantin Bugeanu, Cristian Mandeal, Mihai Brediceanu şi Pierre Dervaux. A predat fagotul la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi, timp de 10 ani, a deţinut postul de dirijor rezident la Opera Naţională din Bucureşti. Din 2003, pentru trei stagiuni, a fost dirijor permanent invitat al Berliner Sinfonie Orchester, Germania. Începând cu 2002 Camil Marinescu este rezident în Japonia, activitatea sa internaţională bucurându-se de succes în numeroase turnee în SUA, Canada, Franţa, Austria, Spania, Italia, Mexic, Elveţia, Rusia, Australia, China, Marea Britanie, Israel.

Dirijând atât repertoriul de teatru liric, cât şi repertoriu simfonic, a fost invitat să conducă Minneapolis Opera House din Minnesota (SUA), orchestra OSM din Montreal, Westdeutscher Rundfunk - Köln, Komische Oper din Berlin, Mitteldeutscher Rundfunk din Leipzig. Cu unele dintre aceste ansambluri a realizat înregistrări de referinţă: opere simfonice complete de George Enescu, lucrări de Janacek, Stravinski, Bruckner, Mozart, Schubert, Beethoven, Debussy, Richard Strauss şi Ravel. În Japonia este prezent pe scene din Tokio, Kyoto şi Osaka. Cu o mare diversitate în abordarea repertoriului - de la Gesualdo da Venosa la opere de Puccini şi Richard Strauss, la muzică simfonică contemporană şi muzică de film şi de jazz - dirijorul include în concertele sale muzica românescă, contribuind la cunoaşterea muzicii noastre pretutindeni în lume. Camil Marinescu desfăşoară şi o activitate pedagogică susţinută, ce include cursuri de dirijat la Universitatea din Osaka şi cursuri de estetică şi filozofie a culturii la Universitatea din Kyoto. De asemenea, a conferenţiat pe teme de analiză muzicală şi interpretare la universităţi din Franţa, Spania, Portugalia, Germania şi SUA. Din stagiunea 2012 – 2013 Camil Marinescu este dirijor principal la Filarmonica “George Enescu” din Bucuresti

