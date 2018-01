„Lacul lebedelor“, celebrul spectacol al Ansamblului de Stat al Baletului pe Gheaţă din Sankt Petersburg de la Bucureşti, este sold out

Anul acesta s-au împlinit 140 de ani de la premiera baletului „Lacul lebedelor“ pe scena teatrului Balşoi din Moscova.

„Suntem fericiţi că oraşul nostru, leagănul compozitorului Piotr Ilici Ceaikovski, ne trimite în România la cea de-a 140-a aniversare a poveştii «Lacul lebedelor». Suntem pe deplin conştienţi de responsabilitatea pe care o reprezintă această moştenire, o tratăm foarte serios şi bineînţeles că vom oferi interpretare şi performanţă de top“, a declarat corgraful spectacolului, Konstantin Rassadin.

Despre Ansamblul de Stat al Baletului pe Gheaţă din Sankt Petersburg

Majoritatea patinatorilor actuali provin din perechile de patinatori ce au castigat concursuri nationale si internationale. Multi dintre acestia provin de la faimoase scoli de patinaj artistic din Rusia, cum ar fi Jubilejni unde a fost descoperit si campionul Mondial si Olimpic Evgeny Plushenko. In decursul timpului, corpul de balet a fost completat si de alte figuri proeminente ale lumii patinajului artistic, perechea Ludmila Beloussova si Oleg Protopopov – ce au în palmares titluri europene, mondiale şi olimpice, Alexei Ulanov, campion olimpic, mondial si european sau Ludmila Smirnova – laureata la numeroase campionate olimpice, mondiale si europene. Acestia sunt doar cativa dintre cei care, de-a lungul anilor, au dat stralucire spectacolelor Baletului pe Gheata din Sankt Petersburg. In prezent, nu mai puţin de 20 de balerini din cadrul ansamblului detin titlul de Maestru Al Sporturilor în Rusia pentru victoriile reputate in competitii nationale si internationale de patinaj artistic.

Infiintat in 1967, combinand pentru prima data in lume baletul clasic cu patinajul artistic, derulat pe un patinoar instalat pe scena unui teatru, ansamblul din Leningrad (actualmente St. Petersburg) a revolutionat lumea spectacolelor.

Incepand din anul 1995, Baletul pe Gheata din Sankt Petersburg aduce în fata publicului din lumea intreaga fascinantele spectacole clasice de balet transpuse pe gheaţă. „Frumoasa din padurea adormita”, „Lacul lebedelor” si „Spargatorul de nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski precum si „Cenusareasa” de Serghei Prokofiev sunt titlurile cu care Baletul pe Gheata din Sankt Petersburg a sustinut peste 7.500 de reprezentatii.