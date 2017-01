Filmele româneşti ale anului 2017. De la „6,9 pe scara Richter“ de Nae Caranfil la ,,Ana, mon amour“ de Călin Peter Netzer

Text de Loreta Popa

Unul dintre ele este ,,Ana, mon amour“, în regia lui Călin Peter Netzer, care a fost selectat în competiţia oficială a celei de-a 67-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin (9-19 februarie) şi va putea fi vizionat în cinematografele din România din 3 martie, la scurt timp după premiera internaţională. „Ana, mon amour” este o incursiune atipică ce surprinde cele mai tensionate şi delicate momente din evoluţia unui cuplu. Toma şi Ana se cunosc în facultate, se apropie rapid şi încep o relaţie de iubire care devine în scurt timp o luptă contra tuturor. Din cauza unor probleme din copilărie, Ana are frecvent atacuri de panică, iar Toma îşi asumă rolul de protector necondiţionat. Conform regizorului, filmul nu explorează erodarea relaţiei lui Toma cu Ana, ci mai degrabă imposibilitatea de a construi în mod corespunzător o relaţie. Rolurile principale sunt interpretate de către Mircea Postelnicu şi Diana Cavallioti. Alături de ei interpretează îndrăgiţii actori precum: Adrian Titieni, Vlad Ivanov Carmen Tănase, Vasile Muraru, Tania Popa şi Igor Caras Romanov.

„6,9 pe scara Richter”, în regia lui Nae Caranfil, va avea premiera pe 20 ianuarie în cinematografe. Regizorul filmelor Filantropica, Restul e tăcere şi Asfalt Tango revine pe marile ecrane cu o comedie cu accente de musical. Este primul film la care Nae Caranfil semnează nu doar scenariul şi regia, cât şi muzica şi versurile. În rolurile principale pot fi urmăriţi Laurenţiu Bănescu, Maria Obretin, Teodor Corban şi Simona Arsu. Produs de Mobra Films, 6,9 pe scara Richter va putea fi vizionat în cinematografele din ţară începând cu 20 ianuarie 2017. „Ar fi putut fi o dramă cumplită despre depresii clinice, cutremure şi bătrâneţe. În schimb, a ieşit o comedie despre toate acestea care până la urmă se transformă într-un musical… Am pornit de la ideea unei relaţii tată/fiu în care tatăl este tânăr, iar fiul bătrân. Asta însemnând că tatăl are comportamentul unui tânăr, adolescent chiar, în timp ce fiul se confruntă anevoie cu criza vârstei mijlocii”, spune Nae Caranfil.

Imaginea: Vivi Drăgan Vasile, Costumele: Doina Levintza, Adina Bucur. Cu: Laurenţiu Bănescu, Maria Obretin, Teodor Corban, Simona Arsu.

”Octav” este debutul în lungmetraj de ficţiune al regizorului Serge Ioan Celebidachi, fiul renumitului dirijor şi compozitor Sergiu Celibidache, a absolvit Universitatea de Teatru şi Artă Dramatică din Indiana (Bloomington) şi a făcut master în film la Şcoala Internaţională de Film din Londra. În rolul principal joacă unul dintre marii actori români, Marcel Iureş. Filmul, o coproducţie România - Marea Britanie, are în distribuţie şi alte nume sonore ale cinematografiei noastre precum Victor Rebengiuc, Andi Vasluianu, Lia Bugnar, Ioan Andrei Ionescu, Mihai Dinvale, Maria Obretin. “Octav este, de departe, cel mai frumos rol pe care l-am primit până acum. M-a cucerit de la prima citire. Acest rol este o provocare actoricească pentru mine, deoarece presupune să interpretez personajul unui copil din perspectiva unui adult”, explică Marcel Iureş.

„Octav” este o dramă care explorează teme universale precum timpul, nostalgia şi dragostea în cea mai pură şi măreaţă formă a sa, întruchipată aici de relaţia profundă şi inocentă dintre un bătrân de 80 de ani şi o fetiţă de 10 ani. Imaginea poartă amprenta reputatului director de imagine italian Blasco Giurato, cunoscut pentru colaborările sale cu Giuseppe Tornatore, în special la „Cinema Paradiso” (Oscar pentru cel mai bun film străin) şi cu David Lean la „Dr. Zhivago”. Muzica este asigurată de compozitorul român Vladimir Cosma.

"Uruguay" este cel de-al şaselea film al regizorului şi producătorului spaniol Jesús del Cerro, în România. Povestea are loc în Republica Socialistă România a anului 1988, pe vremea regimului comunist al lui Nicolae Ceauşescu, cel mai crud dictator din întreg blocul comunist. Andrei şi familia sa locuiesc în Bucureşti, într-un apartament mic deţinut de statul român din acea vreme. În fiecare zi, Vasile, tatăl lui Andrei, aşteaptă o veste care, din păcate, întârzie să apară până într-o zi când familia sa este invitată la ambasada Uruguay-ului… Sa fie oare, aceasta, vestea pe care Vasile o tot aştepta? Dragoş Bucur şi-a asumat o dublă poziţie în acest proiect, cea de actor şi de producător alături de Jesús del Cerro, care se găseşte pentru prima dată în tripla poziţie de regizor, producător şi scenarist. Prestaţia şi experienţa sa ca actor în producţii internaţionale ca The Way Back în regia lui Peter Weir sau în serialul Wallander alături de Kenneth Branagh i-au consolidat poziţia în rândul actorilor bine cotaţi din România. Dragos Bucur (Andrei) şi Cristina Flutur (Ioana), interpretează personajele principale ale filmului, alături de Constantin Cojocaru, Rodica Lazăr, Andi Vasluianu şi Gigi Ifrim, iar co-scenariştii acestei producţii sunt Manuel Feijoo, Beatriz Gonzalez Cruz şi Ruxandra Ghiţescu.

„Walking to Paris”/”Mergând spre Paris”, regia Peter Greenaway. Realizat în 2016, Greenaway propune pentru 2017 filmul său portret al sculptorului român Constantin Brâncuşi, care, la 27 de ani, în 1903, timp de 18 luni, a mers de la Bucureşti la Paris, pe jos. „Walking to Paris”/”Mergând spre Paris”. O experienţă formatoare în viaţa pionierului artei moderne, un preludiu în devenirea celui ce urma să fie cel mai important sculptor al secolului XX. Ţările pe care le-a traversat au fost România, Ungaria, Austria, Germania, Elveţia şi Franţa. Actorul britanic Emun Elliott, care a apărut în filmele lui Ridley Scott „Prometheus” şi „Exodus: Gods and Kings”, joacă rolul lui Brâncuşi alături de actriţa elveţiană Carla Juri şi actorul scoţian Gianni Capaldi. „De-a lungul călătoriei, supravieţuind cu ce-i oferea pământul, aşa cum se învăţase în anii în care fusese cioban, a avut aventuri, unele comice, altele violente, erotice, dar şi romantice, în mod cert formatoare, ce l-au inspirat în sculptură, pentru că a realizat permanent sculpturi din materiale pe care le găsea pe drum: lemn, piatră, nisip, zăpadă şi gheaţa, lăsând în urma sa o dâră de sculpturi temporare, experimentale, abandonate în peisajele din Europa”, a declarat Peter Greenaway pentru Screen Daily.

„Soldaţii”, regia Ivana Mladenovic. Autenticitatea stilului cinematografic al Ivanei Mladenovic este şi ceea ce i-a adus aprecierea criticilor şi finanţarea Consiliului Naţional al Cinematografiei pentru proiectul „Soldaţii”, o adaptare a cărţii lui Adrian Schiop, considerată de criticii literari cel mai bun roman apărut în România în ultimii ani. Ivana Mladenovic realizează filme despre categorii sociale considerate marginale, fără să vrea să demonstreze nimic. În 2005, a venit de la Belgrad la Bucureşti să înveţe regia de film la UNATC. „Soldaţii” spune povestea lui Adi, un fost jurnalist care se mută în Ferentari pentru a documenta un doctorat despre manele. Îl întâlneşte pe Alberto, un bărbat care îşi petrecuse aproape toată viaţa în închisoare şi încep o relaţie amoroasă care, în final, se dovedeşte a fi imposibilă. În proiect a fost atrasă şi Ada Solomon, considerată una dintre cele mai bune producătoare de film din Europa de Est. Înainte de a-i scrie acesteia, Ivana Mladenovic se temea că niciun producător din România nu ar accepta un proiect care ar putea stârni atâtea controverse, că nu ar înţelege că filmul nu va fi despre gay, ci despre o poveste de dragoste imposibilă. Dar pe Ada Solomon nu a interesat-o atât subiectul, cât faptul că el ar putea deveni fascinant doar pus sub ochiul regizoral al Ivanei. La CNC Ivana a ieşit a doua pe listă la categoria debutanţilor, cu 86.000 de lei pentru primul lungmetraj de ficţiune.