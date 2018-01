Filarmonica „George Enescu”, decorată de Iohannis, la 150 de ani de la înfiinţare: Compozitorul este un exemplu de încredere în forţa vitală a culturii

Preşedintele României i-a conferit Filarmonicii „George Enescu” Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiţer, Categoria F -„Promovarea culturii”, pentru măiestria artistică şi locul deosebit pe care îl are în viaţa cultural-artistică a ţării şi pentru dăruirea şi profesionalismul cu care a promovat valorile muzicii româneşti şi internaţionale pe marile scene ale lumii.

„În 2018, Filarmonica «George Enescu» sărbătoreşte un secol şi jumătate de la înfiinţare. Aniversăm, totodată, 130 de ani de la construirea Ateneului Român, unul dintre edificiile-simbol ale culturii naţionale, şi 120 de ani de la debutul lui George Enescu sub cupola acestui spaţiu al muzelor. Sunt câteva momente speciale din istoria unei instituţii a cărei existenţă se împleteşte pe parcursul României moderne şi cu aspiraţiile noastre fundamentale”, a spus şeful statului.

„Ziua Culturii Naţionale este cel mai potrivit prilej pentru a acorda Filarmonicii «George Enescu» decoraţia prin care statul român dă expresia aprecierii sale celei mai înalte. La începutul Anului Centenar, să onorăm contribuţia lui George Enescu, patronul dumneavoastră spiritual, la păstrarea vie a speranţei românilor în cele mai grele momente ale Marelui Război. Titan al spiritualităţii româneşti şi universale, martor al marilor drame ale secolului XX, el ne este tuturor un exemplu de încredere în forţa vitală şi regeneratoare a culturii”, a adăugat Klaus Iohannis.

Preşedintele a continuat citându-l pe compozitorul George Enescu.

„«Cultura va trăi», spunea Enescu. «Prea mare e patrimoniul ce l-au acumulat atâtea secole de trudă şi de credinţă pentru a face dintr-o dată tabula rasa din tot ce am strâns şi asimilat. Impasuri a mai avut omenirea. Şi le-a răzbit pe toate cu o vitalitate eroică. Nu-i va lipsi curajul nici de data aceasta. Trebuie să credem şi vom învinge»”, a citat Iohannis.

Şeful statului şi-a încheiat cuvântul spunând că îndemnul „puternic” al lui George Enescu este la fel de actual şi astăzi, când ne aflăm într-o perioadă caracterizată de „multiple provocări, inclusiv în plan cultural”.

Decorarea Filarmonicii „George Enescu” a fost făcută la propunerea ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale, Lucian Romaşcanu.

Fondată în aprilie 1868, Societatea Filarmonică Română, sub conducerea lui Eduard Wachmann, avea ca scop organizarea unei orchestre simfonice permanente, în vederea propagării culturii muzicale şi popularizării capodoperelor muzicii clasice. Primul său concert a avut loc pe 15 decembrie în acelaşi an, sub bagheta iniţiatorului său. După moartea lui George Enescu, în 1955, filarmonica îi poartă numele.

În cadrul ceremoniei a mai fost decorat şi Eli Androne-Petru, profesor al Şcolii Generale „Dr. Aurel Vlad” Orăştie, a cărui activitate în fruntea corului de copii „Vlăstarele Orăştiei” a fost apreciată de Iohannis, aceasta dovedind că „muzica rămâne un liant între generaţii”.

„Decoraţia pe care v-am înmânat-o semnifică recunoştinţa faţă de profesorii şi educatorii care îşi dedică viaţa culturii şi mai ales nobilei misiuni de a-i educa pe tineri prin artă. Într-o lume fără frontiere, muzica tinerilor reprezintă o autentică şi creativă cale de comunicare, de cunoaştere şi de convieţuire armonioasă”, a spus Iohannis.

A mai fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiţer în cadrul ceremoniei şi pictorul şi graficianul Corneliu Brudaşcu. Potrivit preşedintelui, această distincţie reprezintă „simbolul aprecierii statului român pentru o carieră îndelungată, marcată nu doar de opere valoroase, dar mai ales de dăruirea” cu care artistul a transmis mai departe „meşteşugul artei plastice”.