Cineaştii Istvan Szabo şi Marta Meszaros, omagiaţi la TIFF 2018

Potrivit organizatorilor, celor doi invitaţi de onoare de la TIFF 2018 li se alătură o delegaţie impresionantă de regizori veniţi la Cluj-Napoca să-şi prezinte cele mai noi producţii în cadrul tradiţionalei Zile Maghiare.

Celebrat în secţiunea 3x3, cineastul István Szabó a împlinit în februarie 80 de ani şi este primul regizor maghiar premiat cu Oscarul pentru cel mai bun film străin, în 1981, pentru "Mefisto".

În cei aproape 60 de ani de carieră cinematografică, Szabo a semnat zeci de titluri importante, multe dintre acestea fiind premiate în marile festivaluri internaţionale. Preocupat în special de soarta individului în momente de cumpănă ale istoriei, István Szabó a debutat în regie în 1965 cu "Vârsta viselor/ Almodozások kora" şi a câştigat notorietate cu al doilea său film, dublu premiat la Moscova şi Locarno, "Tatăl/ Apa", în care un copil trăieşte cu ideea că tatăl său, mort în timpul războiului, a fost un erou.

Povestea cuplului forţat să trăiască sub identităţi false din "Încrederea/ Bizalom" (1980) i-a adus premiul de regie la Berlin şi o nominalizare la Oscar, premiu pe care avea să-l primească un an mai târziu pentru capodopera "Mefisto". Această reinterpretare a mitului faustian, despre un actor şi regizor de teatru care face pactul cu regimul nazist, deschide trilogia coproducţiilor cu Germania şi a colaborării cu actorul său preferat, Klaus Maria Brandauer, urmată de "Colonelul Redl" (1985) şi "Hanussen" (1988), ambele nominalizate la Oscar. Turnate în engleză, "Meeting Venus", "Sunshine", "Taking Sides", "Being Julia" şi ultimul său film, "The Door", întregesc cariera eclectică a unuia dintre cei mai internaţionali cineaşti maghiari. La TIFF, István Szabó va fi prezent cu trei dintre operele sale: "Tatăl", "Mefisto" şi "Colonelul Redl".

Imagine din „Mefisto”, în regia lui Szabo (Foto: scroll.in/reel)

Márta Mészáros (Foto: alchetron.com)