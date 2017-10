Celebrul Béla Tarr, ultimul reprezentant al cinemaului radical tarkovskian, invitat special al Les Films de Cannes à Bucarest

Festivalul va organiza o serie de proiecţii speciale şi discuţii cu cei doi invitaţi în cadrul programului Artişti în dialog, o ocazie unică pentru cinefili de a vedea pe marile ecrane filme care i-au consacrat pe cei mai importanţi autori de film contemporani.



Pe 14 octombrie, la Cinemateca Eforie, Béla Tarr va susţine un dialog cu publicul la finalul proiecţiei The Turin Horse, despre care a anunţat că este ultimul pe care îl realizează, iar discuţia va fi moderată de criticul francez Jean Michel Frodon. Laurent Cantet va fi prezent pe 18 octombrie, la Cinema Elvire Popesco, la premiera în România a titlului L’Atelier/The Workshop, prezentat anul acesta la Cannes în secţiunea Un Certain Regard.

Între 13 şi 15 octombrie, Cinemateca Eforie va găzdui Retrospectiva Béla Tarr în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest, program care va include patru dintre cele mai importante filme realizate de autor. Retrospectiva Béla Tarr este organizată de Voodoo Films şi finanţată de Centrul Naţional al Cinematografiei.



Öszi almanach/Almanac of Fall, prezentat la Festivalul de la Locarno în 1984, va inaugura secţiunea, pe 13 octombrie, urmând proiecţiile filmelor The Turin Horse (2011), recompensat la Berlinală cu Marele Premiu al Juriului/ Ursul de Argint şi Premiul FIPRESCI, şi Werckmeister Harmonies care a avut premiera mondială la Festivalul de la Cannes, în 2000, în sectiunea paralelă La Quinzaine des Réalisateurs.

Pe 15 octombrie, retrospectiva Béla Tarr se va încheia cu proiecţia lungmetrajului de şapte ore şi jumătate, Sátántangó (foto), despre care Jean Michel Frodon scria: Nu cred că poate fi văzut altundeva decât într-o sală de cinema, tocmai din pricina acestui dublu „a fi acolo” - în vreme ce, deşi e păcat, multe filme foarte frumoase pot fi văzute pe un ecran mic, acasă. În cazul acestuia nu se poate pentru că e nevoie de aceste două spaţii: cel al filmului, construit de cadru, coloana sonoră şi de montaj, şi cel al sălii. Bazat pe romanul omonim al lui László Krasznahorkai, filmul a avut premiera mondială la Festivalul de la Berlin, în 1994, şi este considerat de critică drept unul dintre cele mai bune filme din istoria cinematografiei.

Béla Tarr va sosi în România pe 13 octombrie când va deschide cea de-a doua ediţie Les Films de Cannes à Cluj-Napoca. La Cluj, cineastul va avea un dialog cu publicul la finalul proiecţie The Turin Horse, la Cinema Victoria, discuţie moderată de Prof. Dr. Doru Pop de la Universitate Babes-Bolyai.

Cu ocazia participării sale la festival, Les Films de Cannes à Bucarest organizează şi o secţiune dedicată autorului francez Laurent Cantet, câştigătorul premiului Palme d’Or în anul 2008 pentru filmul Entre les murs / The Class. Considerat de New York Times „un film inteligent despre identitatea franceză modernă şi încercarea de a transforma acele fiinţe în cetăţeni, prin dialog”, filmul a marcat cinematografia internaţională fiind un titlu de referinţă pentru industrie, şi va inaugura secţiunea Focus Laurent Cantet pe 13 octombrie, la Cinema Elvire Popesco. Regizorul va veni la Bucureşti pe 18 octombrie şi va participa la premiera L’Atelier/The Workshop, despre care The Guardian a scris: L’Atelier continuă direcţia deschisă de Cantet în The Class, folosindu-se de puterea dialogului pentru a demonstra că dezbaterea poate fi la fel de incitantă ca un film de acţiune. Filmul va fi precedat de proiecţia primul său scurtmetraj, Tous à la manif, pentru care a primit premiul Jean Vigo în 1994. La Bucureşti vor putea fi văzute Retour à Ithaque/Return to Ithaca (Festivalul de la Veneţia, 2014) şi L'Emploi du temps/ Time out (2001), un film scris de Cantet împreună cu colaboratorul său obişnuit, Robin Campillo, şi plasat pe locul nouă în selecţia „Best Films of the Noughties”, realizată de The Guardian.

Les Films de Cannes à Bucarest ajunge anul acesta şi în alte şapte oraşe din ţară, urmând a avea loc ediţii regionale în Timişoara, Iaşi, Cluj, Braşov, Sibiu, Arad şi Suceava. Sub titlul Les Films de Cannes @ Astra Film Sibiu, Les Films de Cannes, în parteneriat cu festivalul de film documentar Astra Film Sibiu, vor programa în premieră în România, atât la Bucureşti cât şi la Sibiu, trei dintre filmele documentare prezentate la ediţia din acest an a Festivalului de la Cannes.

Documentarul 12 jours (r.Raymond Depardon) este filmat într-un spital de psihiatrie în care care cei internaţi fără consimţământul lor sunt puşi în faţa unui judecător care le va decide viitorul. Le Venerable W. este o observaţie fină despre cum islamofobia şi discursul urii se transformă în violenţă şi distrugere. Regia pentru Venerable W. o semnează Barbet Schroeder, cunoscut pentru filme ca Général Idi Amin Dada: Autoportrait sau L'avocat de la terreur (Un Certain Regard, Cannes 2007, Premiul César pentru cel mai bun documentar, 2008). În program este şi Nothingwood, de Sonia Kronlund, prezentat în Quinzaine des Realisateurs, care spune povestea unei vieţi petrecute pentru a împlini un vis din copilărie.

Mai multe detalii despre filmele şi invitaţii celei de-a 8-a ediţii Les Films de Cannes à Bucarest se regăsesc pe site-ul oficial al festivalului.

Ediţia a opta a Les Films de Cannes à Bucarest este organizată de Asociaţia Cinemascop şi Voodoo Films şi realizată în parteneriat cu Ambasada Franţei şi Institutul Francez din Bucureşti.



Les Films de Cannes à Bucarest este un proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, de Centrul Naţional al Cinematografiei şi finanţat în cadrul Programului cultural Bucureşti Oraş participativ de către Primăria Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB, cu sprijinul SACD / Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques şi al Institutului Cultural Român.