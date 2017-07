Angela Gheorghiu va cânta, alături de José Carreras şi Placido Domingo, la Verona, într-un concert în memoria lui Luciano Pavarotti

Concertul va avea loc pe Arena di Verona, sub bagheta lui Eugene Kohn, a anunţat Angela Gheorghiu pe Facebook. Spectacolul va fi difuzat în direct de RAI 1.

Luciano Pavarotti, născut în 1935, la Modena (Italia), a murit din cauza unui cancer pancreatic în anul 2007. Şi-a început cariera ca tenor în 1961, în Italia, iar ultimul spectacol l-a susţinut în 2006, la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Torino.



Angela Gheorghiu s-a născut în Adjud, pe 7 septembrie 1965. Şi-a făcut debutul internaţional în 1992, la Royal Opera House, în ”La Boheme”. În acelaşi an, a debutat la Metropolitan Opera New York şi la Opera de Stat din Viena. La Royal Opera House a cântat pentru prima dată ”La Traviata”, în 1994. Angela Gheorghiu a fost o prezenţă constantă în săli de operă şi de concert din New York, Londra, Paris, Salzburg, Berlin, Tokyo, Roma, Seul, Veneţia, Atena, Sao Paolo, Los Angeles, Lisabona, Valencia, Palermo, Balbeck, Amsterdam, Kuala Lumpur, Zürich, Viena, Salzburg, Madrid, Barcelona, Valencia, Praga, Montreal, Toronto, Moscova, Ljubljana şi Shanghai.

A înregistrat numeroase discurila case precum Decca şi EMI, iar în martie 2015, Warner Classics a lansat o colecţie aniversară - 25 de ani de carieră -, cuprinzând 8 CD-uri şi 1 DVD, intitulată ”Autograph”.