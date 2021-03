Hotelul plutitor în formă de „gogoaşă” proiectat în Qatar. Îşi generează propria electricitate VIDEO FOTO

Construcţia circulară de aproape 116.000 de metri pătraţi are un culoar de 2286 metri pătraţi în centru şi are de jur împrejur etaje cu camere (152) prevăzute cu balcon. Hotelul are piscine interioare şi exterioare, spa, sală de fitness şi chiar un teren de golf miniatural.

Hotelul are o rotaţie completă la 24 de ore.

Hotel plutitor eco rotativ proiectat de HAADS în Qatar FOTO HAADS via Daily Mail

Susţinut de platforme plutitoare, proprietatea este accesibilă printr-un pod conectat la ţărm, o pistă de elicoptere şi chei pentru bărci şi yachturi.

Este proiectat de Hayri Atak Architectural Design Studio (HAADS) care plănuieşte de asemenea instalarea pe margini a unor umbrele capabile să genereze energie de 25 de kilowaţi.

HAADS realizează studii de fezabilitate şi plănuieşte finalizarea construcţiei în 2025.

Qatarul are în vedere utilizarea e hoteluri plutitoare pentru cazarea oaspeţilor la Campionatul Mondial de Fotbal din 2022. Compania dezvoltatoare de imobiliare ADMARES va livra 16 de hoteluri plutitoare sustenabile în următorii ani.

Hotel plutitor eco rotativ proiectat de HAADS în Qatar FOTO amazingarchitecture.com