Pandemia a adus provocări inedite, angajatorii fiind nevoiţi să găsească metode prin care angajaţii să îşi poată desfăşura activitatea de acasă în condiţii optime, fără să le fie afectată productivitatea. Totodată, companiile au trebuit să găsească şi soluţii prin care să asigure securitatea resurselor şi a sistemelor informatice.

În acest context, în care numărul dispozitivelor utilizate, timpul petrecut de fiecare dintre noi în mediul online şi cantitatea de date şi informaţii au crescut considerabil, securitatea cibernetică a devenit, şi ea, tot mai importantă.

Una dintre cercetările efectuate recent de Microsoft arată că, la nivel global, majoritatea angajaţilor din domeniul IT a adoptat modelul de lucru de la distanţă, iar cei care nu au făcut asta au invocat drept principal motiv menţinerea securităţii sistemelor, cu precădere a acelora care nu pot fi accesate şi din cloud.

Potrivit Microsoft, una dintre cele mai mari provocări aduse de munca de la distanţă ţine de înţelegerea riscurilor - este absolut necesar ca fiecare angajat să înţeleagă că trebuie să urmeze modelele de bune practici atunci când utilizează instrumentele digitale, pentru a nu genera riscuri de securitate suplimentare.

În plus, studiul citat arată că foarte multe dintre organizaţii plănuiesc să menţină modelul de lucru hibrid chiar şi după pandemie, motiv pentru care au în plan să accelereze şi investiţiile în digitalizare. Această tendinţă, de majorare a cheltuielilor în vederea transformării digitale, s-a văzut şi în anul 2020, când multe dintre companii şi-au depăşit bugetele planificate iniţial.

Eugen Rusen, Senior Cloud Solution Architect Security & Compliance, Microsoft Central & Eastern Europe: “Tehnologia şi transformarea digitală şi-au dovedit, încă o dată, valoarea în a susţine companiile, iar cercetările efectuate de Microsoft arată că 80% dintre organizaţiile de la nivel global vor migra infrastructurile lor către aplicaţii şi infrastructuri de cloud. Transformarea digitală nu se va opri odată cu pandemia, ea va continua în mod accelerat, şi este necesar să se întâmple astfel, însă trebuie să înţelegem cât de importantă este securitatea cibernetică. Fără investiţii în această direcţie, companiile de pretutindeni se expun unor riscuri uriaşe. Divizia Microsoft Security este acum un business de 10 miliarde de dolari, creşte cu 40% de la an la an si continuă să dezvolte soluţii de securitate care să asigure un nivel ridicat de protecţie împotriva atacurilor cibernetice pe toate planurile, pornind de la o abordare modernă de tip Zero Trust şi acoperind protecţia identităţilor, protecţia aplicaţiilor, datelor sau a întregii reţele de care dispune o companie. În acest moment Microsoft si Bitdefender sunt lideri de piaţă în zona de Security atât în România, cât şi la nivel de CEE, iar parteneriatul strâns în zonele de Managed Detection & Response, Threat Protection & Secure Remote Work îşi continuă evoluţia prin integrarea soluţiilor Bitdefender Gravity Zone şi Microsoft Identity, Microsoft Defender & Azure Sentinel prin cadrul formal Microsoft Intelligent Security Association”.

Un alt studiu realizat de Microsoft anul trecut arată că 58% dintre companii (care au participat la studiu) au majorat alocările bugetare pe segmentul de securitate şi 82% dintre acestea plănuiau să angajeze personal suplimentar pentru a facilita o bună desfăşurare a proceselor de securitate (considerând că expertiza resursei umane este esenţială pentru a-şi asigura un nivel ridicat de securitate cibernetică). Totodată, potrivit studiului citat, facilitarea accesului de la distanţă la resurse, aplicaţii şi date a reprezentat principala provocare cu care s-au confruntat companiile anul trecut.

Mai mult, aproape 40% dintre organizaţii au spus că prioritizează investiţiile în soluţii de securitate pentru sistemele cloud, 28% dintre acestea au investit în securitatea datelor şi 26% - în sistemele de protecţie împotriva phising-ului.

Datele care reies din studiul Microsoft sunt confirmate şi de experţii în securitate cibernetică potrivit cărora, odată cu schimbările impuse de virusul COVID-19 a apărut şi o creştere puternică a numărului de solicitări de acces de la distanţă la diferite aplicaţii, venite din partea angajaţilor. Totodată, mulţi dintre aceştia au întâmpinat probleme de conectare şi gestionare a tuturor dispozitivelor pe care au trebuit să le integreze în activitatea lor zilnică, desfăşurarea controalelor de securitate fiind de asemenea îngreunată în această perioadă, în condiţiile în care diferiţi actori încercau să exploateze diverse vulnerabilităţi ale reţelelor VPN utilizate de companiile din întreaga lume.

Ţinând cont de toate acestea, este foarte important ca organizaţiile de pretutindeni să îşi adapteze modelele de business şi ofertele la noile condiţii şi să dispună de soluţii care să le permită să reacţioneze în timp real la schimbări. Strategia orientată spre creştere şi identificarea de noi oportunităţi, precum şi menţinerea productivităţii şi a continuităţii afacerilor trebuie, însă, să rămână neschimbate, sunt de părere specialiştii.

Ion Georgescu, Distribution Operations Manager Romania & Moldova, Bitdefender: “Un nivel ridicat de protecţie împotriva atacurilor cibernetice este esenţial atât în ceea ce priveşte soluţiile de securitate, precum şi menţinerea unui nivel optim de productivitate. Bitdefender este lider, atât pe segmentul de identificare / detecţie, cât şi în ceea ce priveşte performanţele soluţiilor sale, iar implementarea acestora nu implică şi necesitatea unor servere de securitate. În acest fel ne asigurăm de faptul că nu vor exista costuri suplimentare inutile şi vom putea evita situaţiile problematice. Prin parteneriatul nostru cu Microsoft, putem să le oferim acum clienţilor noştri soluţii complete atât pentru securitatea muncii de la distanţă, cât şi prin acţiuni coordonate pentru detecţia şi protecţia împotriva atacurilor cibernetice”.

De mai bine de 10 ani, Bitdefender si Microsoft dezvoltă algoritmi şi soluţii de machine learning, care să faciliteze identificarea corectă a ameninţărilor cibernetice noi. Astfel, sinergia dintre soluţiile de machine learning şi alte opţiuni de securitate (monitorizarea continuă a proceselor, controlul dispozitivelor şi monitorizarea datelor) au ajutat companiile să blocheze chiar şi cele mai sofisticate atacuri.

Bitdefender este una dintre cele 277 de companii membre ale Microsoft Intelligent Security Association (MISA) - un ecosistem alcătuit din furnizori independenţi de soluţii software dezvoltate în scopul contracarării ameninţărilor cibernetice.

“Microsoft Intelligent Security Association a fost înfiinţată pentru că vrem să ne asigurăm că le oferim clienţilor noştri acces la toate soluţiile de securitate mature existente pe piaţă, dezvoltate atât de noi, cât şi de către partenerii din acest ecosistem. MISA aduce claritate în identificarea celor mai potrivite soluţii de securitate fiecărei companii în parte”, adaugă Eugen Rusen.