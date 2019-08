Mika Lauhde, vicepreşedinte Huawei: „Ne concentrăm atenţia pe Europa şi Statele Unite, restul ţărilor sunt mai mult sau mai puţin ok cu noi“

Mika Lauhde spune despre el că are 30 de ani de experienţă în domeniul securităţii cibernetice şi că lucrează în mediul privat, pentru guverne şi ca profesor invitat la Universitatea din Maastricht.

Deci, în afară de a fi vicepreşedinte la Huawei, Mika Lahude lucrează de peste 15 ani pentru Comisia Europeană, lucrează pentru Enisa (care acum se ocupă de evaluarea riscurilor pentru 5G), e consilier în securitate cibernetică şi confidenţialitate pentru Europol, membru al comisiei NIS (Network and Information Security) din cadrul Uniunii Europene, membru al grupului de lucru pentru securitate cibernetică din cadrul guvernului finlandez, dar şi membru al grupului de protecţie a infrastructurii critice (CPNI), din cadrul guvernului Marii Britanii. Sfatul lui, legat de job, e ”don’t put all your eggs in one basket (n.r. nu-ţi pune toate ouăle în acelaşi coş)”.

Mika Ilari Lahude şi Vlad Doicaru, Enterprise Account Manager Huawei FOTO Adrian Pogîngeanu

Mika Ilari a vorbit despre o mulţime de lucruri, o să încerc să le prezint pe scurt pe cele mai interesante:

- cu cât conectivitatea creşte, cu atât încrederea scade.

- cu 70 % dintre ţări la nivel global suntem bine şi acum ne concentrăm atenţia pe Europa şi Statele Unite, restul ţărilor sunt mai mult sau mai puţin ok cu noi.

- reţelele 5G sunt pregătite să reziste şi la atacuri care vin din interior.

- felierea reţelei (slicing the network) încalcă neutralitatea internetului, dar e un compromis acceptat de Comisia Europeană.

- reţelele 5G ar trebui implementate cât mai rapid posibil, tocmai pentru că sunt mai sigure decât generaţiile anterioare.

- cetăţenii nu investesc timp şi bani în securitate, nu sunt suficient educaţi; toţi cetăţenii ar trebui să fie interesaţi de securitate.

- compania Huawei are nevoie de parteneri cu care să lucreze pe segmentul de securitate, pentru că nu poate rezolva singură toate problemele.

- deocamdată inteligenţa artificială (AI) e limitată la câteva funcţii pe dispozitivele mobile; AI e ca un copil si nu înţelege bine mediul, poate învăţa lucruri bune, dar poate învăţa şi lucruri rele.

- există blockchain bun şi blockchain rău.

- vor apărea operatori privaţi care se vor ocupa de IoT, pentru că utilizatorii ar putea să nu fie conştienţi când unul dintre dispozitivele lor a ieşit din garanţie, nu mai primeşte actualizări de securitate sau a fost compromis de hackeri; Huawei nu va produce dispozitive IoT.

- pentru Huawei e neclar cine deţine datele utilizatorilor din Uniunea Europeană.

- reţelele 2G, vechi de 25 de ani, sunt încă funcţionale.

- pentru 5G e nevoie de standardizare; guvernele, companiile producătoare şi operatorii telecom trebuie să găsească o soluţie comună

- Huawei nu are nevoie de cotă de piaţă de 100% şi cere să fie tratată egal, la fel ca ceilalţi competitori.

- pentru transparenţă, de curând, Huawei a deschis un laborator de cercetare la Bruxelles şi invită autorităţile române să vadă cât de sigură e tehnologia oferită; Huawei are 16 laboratoare de cercetare peste tot în lume.

- Uniunea Europeană nu poate controla securitatea naţională a ţărilor membre, offline sau online.

- calitatea codului sursă Huawei este foarte bună; compania Huawei nu-şi doreşte să fie perfectă, ci doar cea mai bună.

- majoritatea hackerilor ne atacă pe noi, pentru că avem cea mai mare cotă de piaţă.

- în România implementarea 5G e în desfăşurare şi suntem în discuţii cu guvernul României.

Despre Mika Ilari Lauhde, observaţie la prima vedere: singurul om de la conferinţă care nu avea smartphone. Nu e prezent pe reţelele sociale.

