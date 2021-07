Digital Nation a fost selectată pentru grantul Google.org Impact Challenge CEE

În total, 2 milioane de euro vor fi distribuite între 13 organizaţii din 11 ţări, pentru proiecte de impact care promovează creştere economică incluzivă şi creează şanse egale de reuşită în lumea digitală.

Digital Nation se alătură organizaţiilor din Europa Centrală şi de Est (CEE) care vor beneficia de finanţare şi sprijin direct de la Google.org, în urma apelului de proiecte Google.org Impact Challenge 2021 CEE.

Organizaţia românească a fost selectată pentru dezvoltarea unui program ce adresează problema dublă a decalajului digital sever din sectorul IMM, precum şi cea a accesului limitat al tinerilor din oraşele mici şi mijlocii la oportunităţi de formare şi angajare în IT. Soluţia propusă de Digital Nation s-a numărat printre cele 13 soluţii inovative de stimulare a redresării economice în Europa Centrală şi de Est alese din peste 800 de alte proiecte.



"Suntem recunoscători pentru oportunitatea de a spori impactul pe care îl au IMM-urile şi tinerii profesionişti în Europa Centrală şi de Est. Platforma de ‘cuplare’ între cele două publicuri, la care lucrăm deja, îşi propune ca în următorii 5 ani să sprijine peste 15.000 de companii mici din regiune să se alăture pieţei unice digitale europene, cu ajutorul a peste 50.000 de tineri cu calificare IT, care astfel vor obţine prima lor experienţă profesională. Suntem încântaţi că avem şansa să colaborăm şi cu alte ţări din regiune pentru a stimula creşterea durabilă în sectorul digital din CEE." - spune Paul Apostol, fondatorul Digital Nation.



Provocarea Google.org 2021 Impact Challenge din acest an a fost deschisă pentru organizaţiile de tehnologie de toate tipurile din Europa Centrală şi de Est, pentru a veni cu soluţii digitale incluzive care vor ajuta indivizii şi comunităţile să dobândească noi competenţe pentru viitor.



Cele mai îndrăzneţe şi mai inovative idei au fost selectate de un grup regional de experţi şi au fost anunţate oficial la Summitul anual Three Seas, unul dintre cele mai importante evenimente din Europa Centrală şi de Est, conceput pentru a promova cooperarea, creşterea economică şi pentru a spori coeziunea şi unitatea în Europa. DIGITAL NATION se numără printre cele 13 organizaţii din 11 ţări din Europa Centrală şi de Est care vor beneficia de finanţare în valoare totală de 2 milioane de euro, alături de organizaţii de top din Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Slovenia, selectate din peste 800 de companii candidate.



Grantul obţinut în cadrul Google.org 2021 Impact Challenge CEE este a doua finanţare substanţială pe care DIGITAL NATION o primeşte de la Google.org în ultimii 3 ani, după un grant anterior de 500.000 EURO obţinut în 2018 pentru programul Generaţia Tech, conceput pentru a spori abilităţile digitale ale tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani din 3 regiuni cheie din România: Alba, Neamţ şi Bihor.