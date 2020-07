La Gaming Marathon, Vodafone va colabora alături de gameri pentru a trimite cât mai mulţi copii la şcoală

Pe 1 august, la Gaming Marathon, sute de mii de gameri din toată ţara vor putea dona pentru ca elevii să beneficieze de acces în mod egal la educaţia online. Campania „Împreună nu lăsăm niciun elev în urmă” susţine misiunea Vodafone de a sprijini digitalizarea societăţii româneşti.

De la ora 10:00 până târziu în noapte, alături de participanţi, vor activa peste 25 de creatori de conţinut, care propun sesiuni lungi de gaming în turnee şi competiţii cu premii pe canalele lor de Youtube şi Twitch: Mitzuu şi Maximilian Ioan vor juca Fortnite, Antonia Nuckle, AlexaTV, jaxiTV şi Werty propun competiţii de Counter-Strike: Global Offensive, iar Krieppen, Skaaro, Zoozix şi Gereveu îşi provoacă abonaţii la meciuri de Valorant. Ovvy, Andu, Theo şi Dan Buzărnescu îşi vor demonstra skill-urile în FIFA20 într-un demonstrativ powered by Hama.

Programul este completat de Mădălin (Brawl Stars), MoonGaming (PUBG), itsGossiplol (Jackbox / Move or Die / DotA2 / Red Dead Redemption 2), Laylow48 (Escape from Tarkov), Gannicus (Minecraft), IceManLucky (League of Legend / Valorant / TeamFight Tactics), Baabuska (One Troll Army / Call of Duty / Ghost of Tsushima), AmyClaire şi Takemyfury (League of Legends), Bobospider (TeamFight Tactics / Trackmania / Marbles), iar Bogdahoh va propune o selecţie de jocuri suprinzătoare. Highman, prezent pentru prima oară la marathon, va iniţia meciuri de Call of Duty.

Care sunt premiile acordate în timpul evenimentului principal

Main event-ul Gaming Marathon va fi o confruntare dintre două echipe de streamers în cadrul căreia cei 10 participanţi vor trebui să demonstreze că sunt cei mai buni la Counter-Strike: Global Offensive, la desene cât mai exacte pe Skribbl şi un joc-surpriză. Cele două echipe sunt alcătuite din imoGEN, Antonia, jaxiTV, AmyClaire, Highman şi Palash, Werty, AlexaTV, Tedereu şi Zoozix. În cadrul main event-ului, gamerii vor putea câştiga mai multe premii: un microfon de streaming, un radio şi un scooter de la Hama şi un monitor de gaming AOC AG273QZ. Evenimentul începe la ora 23 pe canalul de Youtube al lui PALASH.

Gaming Marathon va găzdui şi un stream de PUBG Mobile, prezentat de OPPO, în care Tedereu îi invită în competiţie pe toţi fanii acestui joc battle royale. Aceştia au şansa să câştige un smartphone OPPO Reno3 Pro 5G.

În plus, Racing League Romania powered by BMW vine la Gaming Marathon cu o cursă oficială de sim racing din campionat. Titularii din Liga PRO vor purta bătălia de pe clasicul traseu Road America începând cu ora 20:30, streamul oficial găzduit de Alexandru Şiclovan şi Mihai Fira oferind premii pentru pasionaţi în timpul curselor. Aceştia vor urmări o luptă între veteranii seriei, dublii campioni Victor Nicolae şi Cristian Berindea, şi un nou val de piloţi ce nu au depăşit încă pragul celor 16 ani.