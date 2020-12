KFC a creat un PC de gaming care poate încălzi pui

KFConsola este încă un lucru aparent ireal care se adaugă la lista de întâmplări şi lansări inexplicabile pe care le-a adus 2020. Realizat în colaborare cu Cooler Master, este vorba de un PC de gaming cu logo-ul KFC, într-un design care aminteşte de găleţile de pui pe care le vinde lanţul de fast-food, cu negru şi roşu drept culori dominante.

La specificaţii, KFConsola arată foarte bine - ar fi echipată cu un Nuc9 Extreme Compute Element de la Intel, o placă grafică de la NVIDIA şi un procesor tot de la Intel (Cooler Master nu specifică însă ce modele) şi un SSD de 1TB produs de Seagate, conform Engadget .

Cooler Master mai specifică şi că PC-ul poate face faţă în jocuri VR, are suport de ray tracing şi pentru jocuri în 4K, putând urca până la 240 de fps în anumite titluri.

Lăsând deoparte specificaţiile însă, probabil cel mai interesant aspect al acestui PC este faptul că are inclus un „încălzitor de pui”, o cameră mică ce pare că poate adăposti două bucăţi de pui mici şi îi va încălzi folosind „căldura şi fluxul de aer natural al computerului”, conform Cooler Master. Nu se ştie însă care este sistemul de disipare al mirosurilor şi eventual al fumului scos de pui, care poate fi dăunător PC-ului.

Cele două companii nu au oferit încă un preţ al KFConsolei, şi nici o dată de lansare oficială, însă dacă se va vinde, aceasta nu va fi deloc ieftină, ţinând cont că un Intel NUC9 Extreme cu specificaţii bune costă în jur de 3000 de dolari.

