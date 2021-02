Fuziunea dintre EA şi Codemasters, anunţată oficial

Prin această achiziţie, EA devine un adevărat rege pe piaţa jocurilor video de curse, adunând sub comanda sa o mulţime de titluri populare din această categorie, de la Formula 1, Need for Speed, DIRT, GRID, Project Cars şi până la Real Racing.

„Acesta este începutul unei noi ere incitante pentru jocurile de curse, întrucât reunim echipele talentate de la Electronic Arts şi Codemasters”, a declarat Andrew Wilson, CEO, Electronic Arts. „Fanii curselor devin mai mulţi pe zi ce trece în întreaga lume, iar împreună, francizele din portofoliul nostru ne vor permite să creăm noi experienţe de joc inovatoare şi să atragem şi mai mulţi jucători pasionaţi de maşini şi sporturi cu motor. Echipele noastre vor fi o forţă globală a jocurilor video de curse şi abia aşteptăm să ne apucăm de treabă.”

Fuziunea va deschide noi oportunităţi de creştere pentru francizele Codemasters prin accesul la reţeaua Electronic Arts de peste 430 de milioane de jucători şi servicii de abonare la multiple platforme. Electronic Arts aduce, de asemenea, capacităţi de deep data şi analiză echipelor Codemasters, oferind informaţii despre publicul lor pentru a accelera performanţa francizelor. Aceste capacităţi, precum şi puterea globală de publicare, marketing şi dezvoltare a jocurilor Electronic Arts, vor deschide calea către noi oportunităţi pentru portofoliul combinat de jocuri al grupului.