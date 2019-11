Se apropie iarna, aşa că vei sta din ce în ce mai mult acasă, unde cu siguranţă vei dori să te distrezi în diverse moduri: emisiuni, divertisment, streaming video, gaming şi seri de film cu prietenii.

În piaţă, la ora actuală, există două tipuri de tehnologii: LCD-urile clasice (Liquid Cristal Display), convenţionale, cu retroiluminare LED de-o parte. Cea de-a doua, care s-a dezvoltat în ultimii 4 ani, e OLED (Organic Light-Emitting Diode) – diodă organică cu emisie luminoasă. Practic, vorbim de un ecran organic, cu pixeli controlaţi individual. Fiecare pixel în sine, din cei 8 milioane, de pe ecranul modelului vedetă, LG OLED B9, reprezintă o sursă de lumină.

Avantajul de bază ale acestui mod de funcţionare este controlul luminii la nivel de pixel. Graţie acestei tehnologii, televizorul smart LG OLED B9 poate afişa imagini cu un contrast infinit (un contrast între partea luminoasă şi cea cu pixeli stinşi), negrul perfect (zero candela), o gamă de culori impresionantă şi unghiuri de vedere foarte largi. Te poţi poziţiona la stânga sau la dreapta faţă de axul central al televizorului până la 179 de grade şi se vede exact ca în centru.

Televizoarele OLED fac parte momentan din segmentul premium. Modelul 4K, LG OLED B9, e un entry-level din acest segment şi se adresează pasionaţilor şi cinefililor, practic tuturor celor care pun pe primul loc calitatea imaginii. Modelul de 55 de inci, din seria B, este cel mai vândut televizor premium OLED de la LG în ultimii 3 ani.

Designul e al unui OLED clasic, privit din lateral descoperi un panel super subţire (2.7 mm), mai subţire decât al oricărui televizor LCD. Secţiunea de jos găzduieşte electronica şi porturile. Ecranul are o margine foarte subţire, neagră, înconjurată de un fir elegant, argintiu. Standul televizorului e, de asemenea, plat şi compact.

B9 are aceeaşi telecomandă ca alte modele din seria B, care se manevreză din încheietura mâinii şi funcţionează pe principiul unui indicator (cursor de mouse).Sistemul de operare, propriu LG, WebOS 4.5 rămâne de referinţă în segmentul Smart TV, mulţumită designului funcţional, uşurinţei în utlizare şi a experienţei fluente, indiferent de aplicaţia accesată din meniu.

O altă caracteristică semnificativă este compatibilitatea cu asistentul Google şi Amazon Alexa, fiecare având un buton dedicat.

Indiferent dacă urmăreşti conţinut UHD, HDR sau SD imaginea şi sunetul sunt mai reale cu ajutorul procesorului Alpha7 Gen2, care anul acesta vine la pachet cu algoritmi AI de tip Deep Learning şi este capabil să proceseze imagini care îţi taie răsuflarea prin nivelul detaliilor surprinse. Sunetul este calibrat în timp real, în funcţie de conţinutul pe care îl urmăreşti, astfel că te bucură de o imersiune sonoră de nivel înalt, în atmsofera multi-canal a standardului Dolby Atmos.Pe lângă suita preinstalată de aplicaţii VOD (Netflix, HBO GO, Amazon Prime, Rakuten TV), anul acesta LG B9 vine şi cu suport pentru AirPlay 2. Astfel, dacă eşti utilizator iOS, vei putea proiecta (video, foto, screenshare), dar vei putea face şi streaming wireless pentru conţinutul video închiriat din ecosistemul iOS.

WebOS oferă suport pentru standardele clasice HDR (4K Cinema HDR = HDR by Dolby Vision, HDR by Technicolor, HDR 10 şi HLG). Poţi fi sigur că, datorită compatibilităţii televizorului cu aceste standarde, vei cumpăra un dispozitiv pe care nu-l vei mai schimba prea curând. Fie că te uiţi la streaming video on demand (Netflix); fie că te uiţi la transmisiuni sportive (precum cele transmise de Digi 4K, în format HDR HLG – F1 şi Champions League), experienţa de vizionare este una deosebită.

Pe partea de conectivitate avem HDMI 2.1 (cu VRR, ALLM şi eARC). Televizorul OLED LG B9 vine cu 4 porturi HDMI 2.1, iar acestea sunt dotate cu trei tehnologii implementate atât pentru confortul cinefililor, cât şi pentru cel al gamerilor.

Variable Refresh Rate – televizorul LG B9 poate fi sincronizat cu o placă video de gaming, fără să te temi de screen-tearing sau de nesincronizarea ratelor de refresh. Auto Low Latency Mode – televizorul detectează automat când primeşte conţinut de gaming pe portul HDMI şi setează automat modul care oferă cel mai mic input-lag, de doar 12 ms.

Enhanced Audio Return – portul HDMI marcat astfel poate oferi unei surse externe (receiver AV) sunet audio Dolby Atmos necomprimat (+30 MB/s).

La HDMI 2.1 se adaugă conexiune LAN, Wifi (802.11ac), 3X USB, Bluetooth 5.0, slot CI, ieşire căşti etc.

Televizorul LG OLED B9 în variantele de 55 inci şi 65 inci va avea cel mai competitiv preţ de pe piaţă de Black Friday şi se va găsi în oferta magazinelor eMAG, Altex şi Flanco.