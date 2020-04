Sonos One SL: Sunet extraordinar într-un pachet elegant (TECH REVIEW)

Să începem însă cu începutul. Pentru cei care nu au auzit până acum de ea, Sonos este o companie americană care produce, după cum probabil aţi ghicit deja din nume, sisteme audio: de la soundbar-uri, până la amplificatoare şi smart speakers, toate acestea sunt, cum ar spune americanul, ”the bread and butter” al celor de la Sonos.

Ce este special la ei însă, este faptul că produsele pe care le fac sunt considerate premium. Nu sunt cele mai ieftine, dar raportul calitate-preţ e de fiecare dată unul excelent. Şi pentru că acum câteva luni au început oficial să opereze şi pe plan local printr-o firmă de PR, am primit şi noi la teste două boxe Sonos One SL.

Primul lucru pe care îl observi la produsele Sonos este felul în care îşi prezintă produsele. Au grijă ca până şi experienţa de unboxing să fie una frumoasă, premium, un lucru care îmi aduce aminte de Apple, o altă companie americană ce dedică o atenţie specială felului în care prezintă conţinutul unei cutii.

Aspect simplist, însă extrem de elegant şi plăcut

Fiecare smart speaker are propriul său săculeţ protector, din care va trebui să îl scoţi după ce ai deschis cutia. Apoi, ai parte de primul contact: un negru (sau alb) mat, în partea de sus, unde se află şi controalele, care continuă până jos, difuzoarele fiind acoperite de un design cu mici găuri.

Este un aspect simplist, însă extrem de elegant şi de plăcut ochiului. Cele două speakere au 16cm în înălţime şi 12cm în lăţime - măricele, însă design-ul le face să se potrivească aproape oriunde le-ai pune în cameră. Pe spate găseşti un port Ethernet şi singurul buton fizic al dispozitivului, pe care îl vei folosi în momentul setării (butoanele de volum şi play/pauză sunt acţionate prin touch, şi poţi selecta să sari peste o piesă prin swipe).

Sonos One SL este considerat un smart speaker, însă diferă de cunoscuţii Amazon Alexa şi Google Home prin privinţa faptului că nu are microfon, astfel că nu poate fi controlat vocal. În schimb, tot controlul va fi realizat din aplicaţia Sonos, care este absolut excelentă şi înglobează cam toate serviciile de streaming de muzică şi sunet pe care le găseşti în această lume, de la Tidal la Spotify, de la Bandcamp la Calm şi de la Plex la Tribe of Noise.

Cu aplicaţia vei face cam tot: de la controlarea lui Sonos One SL până la crearea sistemelor sau adăugarea unor noi servicii de streaming. Are o interfaţă la fel de simplă şi elegantă ca şi dispozitivul şi te ajută constant cu sfaturi dacă nu ştii ce să faci, de exemplu, în momentul setup-ului.

Instalare prin Wi-Fi

Şi dacă tot am vorbit de setup (sau instalare, dacă vrei), hai să analizăm puţin procesul ei, pentru că este unul destul de simplu. Practic, One SL nu are conectivitate Bluetooth. Sau, mă rog, are, dar este aşa-numitul BLE (Bluetooth Low Energy), care este folosit doar în momentul instalării, astfel că singurele moduri prin care îţi poţi conecta speaker-ul este prin Wi-Fi sau printr-un cablu fizic (acolo intervine portul Ethernet din spate).

Nu este însă o problemă, deoarece odată ce instalezi aplicaţia Sonos vei putea introduce parola reţelei Wi-Fi de la tine de-acasă şi vei conecta un One SL foarte repede. Procesul pentru cel de-al doilea este şi mai rapid, pentru că aplicaţia îţi cunoaşte deja parola reţelei şi nu va mai trebui să o introduci şi a doua oară. Crearea sistemelor de sunet este foarte uşoară, deoarece o poţi face direct din aplicaţie, prin funcţia ”Add Product”. Dacă ai două speakere, tot ce faci pentru a crea o acoperire stereo este să le setezi poziţia în cameră (dreapta/stânga). În plus, le poţi folosi şi cu alte dispozitive Sonos, precum Beam sau Playbar.

Eu am folosit cele două Sonos One SL pe perioada testării exact în acest fel, creând un sistem cu ajutorul lor, iar rezultatul este remarcabil.

Sunet remarcabil

Calitatea sunetului este excelentă: fie că vorbim de piese cu un bass puternic, pe care îl simţi şi în suflet, fie că eşti adeptul unor melodii cu acute înalte, fie că pur şi simplu vrei să asculţi ceva care să te relaxeze, nu ai cum să fii dezamăgit de One SL. Vocile artiştilor sunt clare, curate, puternice şi instrumentele se pot distinge în performanţele live, oferindu-ţi o senzaţie minunată. Evident, dacă eşti un audiofil extrem de pasionat, probabil că te vei orienta spre opţiuni mai scumpe, în căutarea sunetului perfect, iar acolo Sonos are alte produse care te pot interesa, precum un PLAY:5.

E foarte greu să găsesc puncte negative pentru Sonos One SL. Este un smart speaker excelent, cu o calitate a sunetului foarte bună, chiar şi la nivele mai ridicate. Apropo de asta, nu recomand să încerci să dai sunetul la maxim, pentru că e posibil să îţi sperii vecinii, mai ales dacă ţi-ai creat un sistem Sonos. În majoritatea timpului, eu am ţinut nivelul pe undeva aproape de jumătate, iar când l-am dat la maxim, pentru a observa claritatea vocilor, podeaua a început să vibreze. Deci, din nou, recomand să fiţi cumpătaţi, chiar dacă există tentaţia de a ”scoate untul” din ele.

Cred că dacă ar fi să remarc un aspect negativ, acela ar fi conectivitatea, care a avut uneori probleme, din diferite motive. Fie reţeaua avea prea multe dispozitive conectate deja, fie reconectarea dura cam mult după o pană de curent, însă acestea sunt probleme destul de mici, personale, şi pe care le poţi rezolva cu uşurinţă.

Remarcabil este şi faptul că, odată ce ai creat sistemul, ”împărţind” oarecum sunetul în două (partea stângă şi partea dreaptă), acesta nu îşi pierde deloc calitate. Dimpotrivă, dacă te apropii de una din boxe, vei auzi un sunet curat, clar, fără elemente lipsă şi care nu este în niciun fel acoperit sau distorsionat de cealaltă boxă. Practic, în funcţie de felul în care te poziţionezi faţă de ele, poţi alege dacă le auzi pe amândouă sau doar una. Şi sunetul rămâne acelaşi.

Evident, poţi asculta şi radio printr-un One SL şi o să găseşti în aplicaţia Sonos toate staţiile locale prin TuneIn.

Cred că cel mai bun fel de a evalua produsele Sonos este de a merge într-unul din magazinele care le comercializează şi de a le asculta (evident, imediat ce vei avea opţiunea asta). Nu, nu sunt ieftine, deşi acum Sonos One SL este la un preţ excelent pe AV Store, (749 lei, faţă de 949 lei, preţul normal) însă nici nu dezamăgesc. Totul este premium, de la experienţa de unboxing, până la aspect şi sunet. Sonos One SL este primul pas pe care îl poţi face în ”universul” Sonos şi dacă îţi place să asculţi muzică în tihna casei tale în perioada asta, e un dispozitiv pe care ţi-l recomand cu mare drag.