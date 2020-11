Black Friday 2020. Produsele speciale la eMAG: producţie muzicală de la HaHaHa Production, semicarcasă de porc sau un velier

În 2020 eMAG a pregătit o listă cu produse potrivite pentru situaţia în care ne aflăm, astfel că regăsim teste RT-PCR la 199 de lei (reduse cu 50%), RMN-uri la 1450 de lei (reduse tot cu 50%) dar şi produse medicale pe care le-am mai regăsit în anii trecuţi, precum pachete de servicii stomatologice la 205 lei.

De pe lista produselor speciale pregătite de eMAG în acest an de Black Friday nu lipsesc lingourile de aur cu care ne-au obişnuit deja de câţiva ani, un lingou de aur de 24K de 5g, cu puritate 999,9% costând 1380 de lei, sau bijuteriile, astfel că cei care sunt în căutarea inelului de logodnă au la dispoziţie alegeri multiple, precum unul din aur alb, de 1,9g, cu diamante de 0,18 carate , disponibil la jumătate de preţ (2099 de lei faţă de 4198 de lei).

Aruncăm un ochi şi la categoria auto, acolo unde eMAG se pare că a vândut deja un Fiat Tip 1.4, 95CP, care apare cu stoc epuizat, având un preţ de 11.399 de euro. Sunt însă în continuare disponibile un BMW M2 Competition Futura la 63.700 de euro, redus de la 91.252 de euro sau un Jeep Grand Cherokee la 49.999 de euro, de la 58.813 euro.

Ce atrage cu siguranţă atenţia în această secţiune este însă un velier Dufour 412, cu 3 cabine, disponibil pentru 238.000 de euro , redus de la 283.716 euro. Este probabil cel mai scump produs vândut de eMAG în acest Black Friday.

Şi pentru că trebuie să înveţi să şi controlezi noul velier, eMAG are cursuri complete de navigaţie , începând de la 1199 de lei, reduse cu 29% faţă de preţul normal. Nu este singurul lucru pe care îl poţi învăţa de Black Friday, pentru că retailerul are şi programe de training pentru public speaking , cursuri de programare pentru începători sau chiar stage coaching cu Horia Brenciu şi cursuri online de gătit cu chef Patrizia Palieri .

Îşi face apariţia din nou şi categoria „De Ignat”, unde eMAG vinde pulpă de porc fără fleică cu os la 169 de lei şi semicarcasă de porc la 499 de lei.

eMAG nu a uitat de concedii în acest an, deşi călătoriile încă sunt sub semnul întrebării. Însă, dacă vaccinul celor de la Pfizer şi BioNTech se dovedeşte a fi eficient, vă puteţi bucura vara viitoare de un sejur la Topola , 5 nopţi, într-un apartament cu două dormitoare, pentru 4 persoane, all inclusive, la preţul de 5359 de lei, de la 7769 de lei. Sau, dacă preferi litoralul românesc, ai la dispoziţie două nopţi la Ramada în Constanţa , într-o cameră dublă, pentru două persoane, la preţul de 900 de lei.