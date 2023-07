Vloggeriță din Ghana, despre „cel mai frumos oraș al României“. Christabel vorbește românește, cântă și dansează pe stradă VIDEO

O vloggeriță africană din Ghana s-a îmbrăcat comod și a luat Aradul la pas pentru a arăta lumii că este un oraș frumos. Christabel Opoku Boadu stă în România și a filmat locurile care i s-au părut interesante.

Filmulețul realizat de Christabel Opoku Boadu a fost urcat pe Youtube recent, la începutul lui iulie 2023.

Vloggerița din Ghana care are canalul Christabel’s a adaugat videclipului și o descriere: „Arad este reședința județului Arad, care se află la marginea Crișanei și a Banatului. Este al treilea oraș ca mărime din vestul României, după Timișoara și Oradea, și al 12-lea ca mărime din România. Alătură-te în timp ce explorăm împreună acest oraș frumos și spune-mi părerile tale și în secțiunea de comentarii. Nu uita să dai like și să distribuire”.

Filmulețul poartă denumirea: „Is this the most beautiful city in România?“ - în traducere: „Este acesta cel mai frumos oraș din România?“

Comentariile au început să curgă și fiecare și-a dat cu părerea despre ce oraș consideră că este mai frumos.

A vizitat mai multe zone

Pentru a realiza filmulețul cu Aradul, Christabel a mers atât la Gară, care este una dintre cele mai moderne din țară, prin parcuri, pe bulevard, la biserică și chiar a stat de vorbă cu cei pe care i-a întâlnit în cale. Ea a cântat și dansat alături de o altă prietenă în zona Pieței Avram Iancu.

Cu zâmbetul cu buze și fredonând diverse melodii, Christabel a început să se minuneze de ceea ce vede și a încercat să vorbească în românește cu localnicii și chiar să prezinte clădirile în limba noastră.

Filmulețul a adunat sute de vizualizări și a strâns zeci de comentarii, cele mai multe fiind în engleză.

„Romania is beautiful country, I love your video, sister, Oke, i enjoy watch your video”, este doar unul dintre ele.

Date despre municipiu

Municipiul Arad este situat în partea de sud-vest a judeţului cu același nume și este unul dintre marile orașe ce constituie axa urbană a Câmpiei de Vest.

Teritoriul administrativ al municipiului are o suprafaţă de 300,89 km2 și se desfășoară în câmpia aluvionară a Mureșului. Vatra orașului s-a dezvoltat în mare parte pe malul drept al Mureșului, dar din motive de ordin strategic, în „marea buclă“, adică în meandrul râului, s-a construit cetatea Aradului (1763-1863), ce a constituit puntea de legătură a așezărilor Gai, Bujacu Mare, Aradu Nou, Grădiște, Micălaca și Sânnicolau Mic, azi cartiere ale orașului.