Un semafor intermitent pe culoarea galbenă a costat 40.000 euro la Bârlad. Orașul are și un WC de 50.000 de euro

Un consilier local din Bârlad a fost curios să afle de la primarul orașului cum poate costa un semafor intermitent de culoare galbenă peste 200 de mii lei.

Primăria Bârlad a actualizat valoarea de inventar a noilor semafoare din oraș.

Consilierul local Bogdan Sârbu a dorit să afle d ela primar cum pot fi justificate sumele uriașe cheltuite pentru aceste instalații rutiere. „Vreau doar să-mi arăt uimirea pentru sumele pe care le citesc și am să dau câteva exemple: Bulevardul Epureanu, intersecție cu Aleea Parc. Din câte știu, acolo funcționează un galben intermitent și o trecere de pietoni. Valoarea este 200 979 lei. Cum poate ajunge la valoare de 200 de mii lei? Un alt exemplu, Nicolae Bălcescu, Zona Școlii nr. 1, avem un galben intermitent pentru trecere de pietoni făcut cu 88 de mii! Avem Dragoș Vodă cu strada Suceava, o intersecție relativ mică, 293 de mii lei. Bulevardul Republicii cu strada Suceava, în zona Berlin avem un semafor care ajută la trecerea de pietoni, 246 486 lei. Mi se par niște sume incredibile. Eu am făcut această remarcă încă de acum 3 ani, când a început acest proiect și am atras atenția de atunci”, a spus consilierul Bogdan Sârbu, scrie Vremea Nouă.

Explicația primarului: „unii vorbesc ca să se audă!”

Primarul orașului s-a arătat iritat de întrebarea consilierului local. „Eu cred că unii colegi vorbesc doar ca să se audă. Deci, un proiect care a fost scos la licitație și care a avut altă gândire, că am fixat intersecția, am trecut prin consiliu local… Venim acum la final și întrebăm de ce costă atât. Dacă ar fi fost o discuție reală, chiar m-aș apleca, dar aici, la final, când avem o valoare de inventar, să întrebi de ce costă atât o lucrare, mi se pare…”, a spus primarul Boroș.

În urmă cu mai mulți ani, Primăria Bârlad a achiziționat un WC-ul mai valoros decât un apartament, care a costat peste 52 de mii de Euro în 2020. Între timp, investiția ”de lux” s-a stricat și acum autoritățile caută o firmă specializată să-l repare, pentru că a ieșit din garanție.