Avocatul Alinei, fata ucisă la Saturn: „Loredana a făcut un avort, iar Alina i-a reproșat desfrânarea“

O nouă ipoteză în cazul Loredanei Atănăsoaie, adolescenta din Vaslui, care a omorât-o cu sânge rece pe cea mai bună prietenă. Avocatul victimei, Florin Răican, dezvăluie că Loredana ar fi făcut un avort în urmă cu ceva timp, iar Alina Ciobanu o critica.

„Acest dosar nu poate fi considerat soluționat până nu va fi stabilit mobilul crimei. Practic, trebuie stabilit care a fost impulsul psihic care a determinat-o pe inculpata Loredana să o ucidă pe Alina”, susține avocatul Alinei Ciobanu, Florin Răican, într-o postare pe blogul său.

Avocatul din Mangalua a dezvăluit că între cele două prietene exista o stare conflictuală, ca urmare a faptului că Loredana ar fi făcut o întrerupere de sarcină. „Alina i-ar fi reproșat atât lipsa de decență, desfrânarea, dar, mai ales, faptul că a recurs la avort și nu a oferit nici o șansă fătului”.

„În ultima declarație dată de inculpata Loredana în fața procurorului, aceasta a arătat că Alina spunea diverse vorbe despre ea și că era dezamăgită de faptul că Alina nu dorește să se împace cu ea. Recapitulând se poate concluziona că între cele două colege și prietene exista o stare conflictuală, dar care nu era vizibilă pentru toată lumea; că inculpata Loredana, fire mai libertină, a avut mai multe relații pasagere și prietenii nocturne; că Alina își depusese demisia în acea zi și că, peste câteva ore, avea să plece spre casă, adică spre localitatea din care ambele proveneau, iar inculpata Loredana era dezamăgită de faptul că Alina spune anumite lucruri și că refuză să se împace cu ea”, susține avocatul Loredanei.

Potrivit sursei citate, toată această serie de situații de fapt ar putea căpăta „o logică și s-ar putea întrezări motivul crimei dacă am adăuga și faptul neștiut până acum că Loredana rămăsese însărcinată în urma multiplelor relații avute cu diverși bărbați și că fusese nevoită să facă o întrerupere de sarcină”.

„Se pare că Alina i-ar fi reproșat atât lipsa de decență, desfrânarea, dar, mai ales, faptul că a recurs la avort și nu a oferit nici o șansă fătului. Acestea ar putea fi acele <vorbe> spuse de Alina și care o deranjau pe inculpată. Alina asocia avortul cu crima infantilă și din acest motiv începuse să o vadă pe Loredana cu alți ochi. Considera că mersese prea departe. La rândul ei, Loredana era paralizată de frica faptului că familia ei, mai cu seamă mama și fratele său mai mare, ar putea afla despre aventurile ei și despre întreruperea de sarcină. Considera că ar fi dezonorant ca familia ei să afle despre avort pentru că astfel ar fi putut pierde stima, dragostea și prețuirea lor. Cel mai probabil, teama nejustificată că secretul întunecat al avortului este în pericol, că Alina nu ar avea tăria de a păstra tăcerea atunci când va ajunge în preajma familiei inculpatei, a condus la luarea rezoluției infracționale”, a scris avocatul Florin Răican.

Mărturia criminalei din Saturn: și-a privit 30 de minute prietena în timp ce agoniza

Loredana Atănăsoaie este fata de 18 ani din comuna Cozmești (Vaslui) care și-a ucis cea mai bună prietenă, pe Alina Elena Ciobanu (18 ani), în camera de la hotelul Semiramis din Saturn unde erau cazate. Cele două fete veniseră împreună la mare să lucreze drept cameriste, la hotelul Narcis din Saturn.

Ea a mărturisit în fața anchetatorilor cum a comis monstruoasa faptă. Cu sânge rece, ea a declarat că timp de 30 de minute a privit-o pe Alina Ciobanu cum se stinge și a împiedicat-o să strige după ajutor.

În fața anchetatorilor, adolescenta a povestit cu lux de amănunte cum s-a petrecut nenorocirea. Spune că totul a pornit de la o ceartă banală, care a degenerat într-o crimă oribilă.

„Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o. Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea”, a povestit Loredana.

După ce a atacat-o cu cruzime, Loredana a povestit cum timp de 30 de minute a privit-o pe Alina. Mai mult decât atât, a împiedicat-o să strige după ajutor, chiar dacă aceasta s-a zbătut și a zgâriat-o. Ulterior, a scos hainele Alinei din valiză, i-a îndesat trupul și a chemat un taxi pentru a o transporta la Mangalia ca să scape de cadavru.

În fața anchetatorilor, Loredana a fost sinceră și a spus: „Am recunoscut fapta deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoști fapta săvârșită primești o pedeapsă redusă”.

În prezent, Loredana Atănăsoaie se află în arest preventiv.

Încadrarea juridică, la acest moment, este omor, închisoarea este de la 10 la 20 ani, susține avocatul Loredanei.