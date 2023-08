Criminala din Saturn incriminează angajatorii. Cele două hoteluri, călcate de ITM

Loredana Atănăsoaie, fata de 18 ani din Vaslui, regretă amarnic fapta care i-a băgat prietena în mormânt și pe ea după gratii. Criminala a declarat că poate nu s-ar fi ajuns aici, dacă ele ar fi fost ascultate de superiori când au cerut să nu mai stea împreună.

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) din Constanța au descins la hotelurile unde erau cazate, respectiv angajate, Alina Elena Ciobanu (victima) și Loredana Atănăsoaie (ucigașa), fetele de 18 ani venite din Vaslui să muncească pe litoral drept cameriste. Ele lucrau la Hotelul Narcis din Saturn și erau cazate la Hotelul Semiramis din aceeași stațiune.

„Este un control dispus de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Se fac verificări privind legalitatea formelor de angajare, dar și cu privire la normele de sănătate și securitate în muncă. Persoana care a provocat incidentul (n.r. Loredana Atănăsoaie) nu a putut fi audiată pentru că este în arest, însă au fost audiați restul angajaților, care au fost găsiți acolo. Administratorul firmei a fost invitat să aducă documente la sediul ITM și în funcție de ce constatări vom face, vom lua măsurile legale care se impun”, a declarat Marian Becheanu, șeful ITM Constanța.

Prietene și colege de bancă din clasa a I-a, Alina Elena Ciobanu și Loredana Atănăsoaie au venit să lucreze împreună pe litoral, ca să facă rost de bani. Cazate în aceeași cameră, ele au început să se certe și s-a ajuns la crimă.

„Motivația omorului a fost una destul de superficială, respectiv certuri legate de serviciu și conviețuirea la comun dintre cele două”, se arată în motivarea judecătorilor de la Tribunalul Constanța, la sentința prin care Loredana Atănăsoaie a fost arestată preventiv.

„În seara zilei de 05.08.2023, am mai avut niște discuții contradictorii cu Elena legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-I folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat însă după aceea am înjunghiat-o în gât. Menționez că Elena nu dormea, însă stătea întinsă în pat cu ochii închiși și față către perete. Menționez că eu nu am vrut să o omor însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă”, le-a declarat Loredana anchetatorilor.

Cert este că după omor, tânăra de 18 ani a făcut tot posibilul să ascundă urmele crimei: a abandonat trupul Alinei sub o bancă, a aruncat cuțitul într-un coș de gunoi, a adus trolerul înapoi în camera și a făcut curat.

Când a fost prinsă, a mărturisit totul. A spus că așa a văzut în filme: dacă recunoști primești o pedeapsa mai mică.

În chip de scuză, nu a ezitat să arunce o parte din vină pe cei din conducerea hotelului.

„Lucram 7 zile pe săptâmână, 9 ore pe zi, iar în contract scris 8 ore pe zi, cinci zile pe săptămână. Cu Elena mă cunoșteam de mult întrucât eram colege de clasă din clasa întâi. Menționez că aveam cu Elena o relație ceva mai dificilă, din diferite motive inclusiv legate de serviciu și ne-am mai certat, motiv pentru care am cerut pe parcurs șefilor să ne schimbe camerele și să stăm separat. Acest lucru I-am cerut lui M.G și A.M., însă s-a tot tergiversat mutarea noastră, pentru a sta separat“, a declarat Loredana în fața anchetatorilor.

Declarația Loredanei vine să întărească ceea ce și Alina povestise rudelor, înainte de a muri de mâna prietenei din copilărie. Ea ae plânsese fratelui său, mătușii, dar și iubitului, că Loredana o șicanează din orice, că nu mai suportă și că deși a cerut să fie mutată din camera, managerii nu au băgat-o în seama.

Alina chiar se hotărâse să plece acasă, cu doar câteva ore înainte de a fi omorâtă. Ea își făcuse bagajul și tocmai acest lucru, precum și faptul că refuza să vorbească cu prietena ei, a înfuriat-o pe cea din urmă într-un asemenea hal, încât i-a luat viața.

Loredana a explicat anchetatorilor că a fost nevoită să scoată hainele Alinei din bagaj, că să așeze în interior trupul fetei ucise.

Reprezentanții celor două hoteluri nu au trimis, oficial, niciun punct de vedere la acest acuzații. Zilele trecute când jurnaliștii au insistat să afle totuși care este poziția lor, o reprezentantă a biroului de Resurse Umane a societății a susținut că ei habar nu aveau de problemele dintre cele două. În plus, i-a acuzat pe jurnaliști că le strică afacerile și le sperie turiștii.