Copacul hippy din Tulcea: motivul pentru care un ulm de 150 de ani a fost „îmbrăcat” în mileuri croşetate

Centrul European pentru Diversitate (EUdivers) şi reprezentanţi ai minorităţilor naţionale au marcat în weekend săptămâna europeană a voluntariatului şi au „îmbrăcat” în mileuri croşetate de voluntari un ulm secular, aflat pe una dintre străzile principale ale oraşului Tulcea.

„Într-un oraș cu istorie bogată, modelat de întâlnirea mai multor culturi, un ulm de peste 150 de ani devine simbolul unei noi forme de solidaritate și creativitate civică. Croșetat de mâini venite din tradiții diferite, acest copac a devenit o declarație vizuală de prietenie, coeziune și apartenență”, a transmis, duminică, Primăria Tulcea.

Totul a început în luna februarie, cu ateliere susţinute săptămânal fie în sedii ale unor organizaţii de minorităţi, fie la Muzeul de etnografie şi artă populară, în timpul cărora persoane de diferite vârste au croşetat piese viu colorate care au fost unite într-o reţea ce a împodobit trunchiul unui ulm secular de pe strada Isaccei, potrivit Agerpres.

„Pentru noi, a fost o experienţă extraordinară, fiindcă am avut ocazia să interacţionăm, să descoperim că de fapt nu există o prăpastie între generaţii şi, după implicarea în această activitate, am hotărât că tema acţiunilor EUdivers din acest an va fi creşterea coeziunii sociale, pentru că noi ne-am propus ca prin toate proiectele să implicăm toate generaţiile”, a declarat pentru Agerpres Ana Lazăr, coordonator de voluntari în cadrul Centrului EUdivers.

„Am mers foarte mult pe componenta fără bani, pentru că nu am vrut să acaparăm fondurile”

Proiectul derulat nu a avut vreun buget, a mai spus Ana Lazăr, care a subliniat faptul că resursa umană este cea mai preţioasă valoare a unei comunităţi.

„La toate evenimentele cu componentă socială, ne-am dat seama că tulcenii sunt foarte receptivi şi dornici să se implice, doar că trebuie să-i ţii la curent cu ceea ce faci ca să ştie că există modalităţi de a se implica în viaţa comunităţii. Noi am mers foarte mult pe componenta fără bani, pentru că nu am vrut să acaparăm fondurile care există la nivel local şi care pot fi folosite pentru cauze sociale. Asta e realitatea. Sunt foarte mulţi oameni care au nevoie de ajutor, în special copii cu diferite afecţiuni. Şi din acest motiv am făcut evenimente pe sufletul oamenilor, dar fără să implicăm prea mulţi bani", a mai spus Ana Lazăr.

La realizarea mileurilor croşetate care au îmbrăcat sâmbătă ulmul din Tulcea au contribuit voluntari şi reprezentanţi ai comunităţilor ucrainene, elene, armene, turce, dar şi tătare, un alt copac urmând să fie decorat în curând.

„Am hotărât ca ulmul secular să fie împodobit şi să devină copacul hippy, iar platanul din Piaţa Civică va fi un copac mai elegant. Va avea piese croşetate din aţă pescărească de o singură culoare", a conchis Ana Lazăr.

N-a fost singurul copac „îmbrăcat” în mileuri

În paralel cu acest copac comunitar tulcean, în alte trei localităţi din judeţ s-au desfăşurat demersuri similare, la Vişina, sub egida asociaţiei Sfitilina, coordonată de Bianca Folescu, la Cerna, sub egida asociaţiei Altona, coordonată de Andreea Tanur, şi la Mahmudia, sub egida Asociaţiei Centrul Cultural "Delta Dunării", coordonată de Domniţa Matfei.