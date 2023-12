Scriitorul Andrei Ujică, textierul din anii 70 al legendarei trupe Phoenix, propus cetățean de onoare al Timișoarei

Andrei Ujică s-a născut la Timișoara, în urmă cu 72 de ani, și a emigrat în 1981 în Germania, fiind unul din disidenții declarați ai comunismului. În urmă cu câțiva ani, regizorul s-a mutat din nou în România.

Un grup de oameni de cultură din Timișoara au inițiat un demers prin care cer primarului Dominic Fritz să acorde regizorului Andrei Ujică titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei.

„Acordarea acestei înalte distincții ar fi o binevenită recunoaștere și o sărbătoare pentru întreaga comunitate culturală timișoreană. Nu este ușor a cuprinde într-un cadru restrâns o personalitate precum cea a lui Andrei Ujică, dar ccest complex artist de anvergură europeană devine motiv întemeiat de mândrie pentru timișorenii în mijlocul cărora s-a format, și al căror cetățean de onoare este îndreptățit să devină”, spun inițiatorii proiectului.

Andrei Ujică s-a născut la Timișoara în 13 noiembrie 1951.

A avut un parcurs care l-a dus de la literatură – „Texte pentru Phoenix”, 1976 –, prin teorie –„Televiziune/Revoluţie. Ultimatumul imaginii”, 1990 –, la film.

A studiat literatura la Universitatea din Timișoara, apoi la București, în paralel fiind angajat la Muzeul Banatului și Biblioteca Mitropoliei Banatului din Timișoara.

Începând din 1968 publică versuri, eseuri și proză, unele din primele texte apărându-i în revista “Orizont” - care l-a avut ca redactor-șef pe Sorin Titel. Povestirea “Isabela, prietena fluturilor” a fost unul dintre motivele pentru care Monica Lovinescu și Virgil Ierunca au încurajat de la Paris insula de nonconformism estetic și politic pe care Andrei Ujică a propus-o în literatură.

Dramatizează cu succes ,”Ultima licornă” pentru Teatrul de păpuși din Timișoara și frecventează Cercul literar de la Jimbolia.

Colaborează intens cu Șerban Foarță la compunerea versurilor pentru legendara formație timișoreană Phoenix, ,”Cantafabule” și ”Mugur de fluier”, fiind cele mai cunoscute albume cu versuri semnate și de Andrei Ujică.

Traduce din germană în română texte capitale ale Aktionsgruppe Banat. Începând cu 1981, după ce obține o bursă la Heidelberg, se hotărăște să rămână în Germania, unde predă literatura, filmul și teoria mass-media, întâi la Mannheim, ca asistent la catedra de romanistică.

Viața de după revoluția anticomunistă

Imediat după Revoluția din '89, scrie “Television/Revolution. Das Ultimatum des Bildes”.

Este autorul unei trilogii cinematografice despre sfârşitul comunismului – „Videograme dintr-o revoluţie” (1992), „Out of the Present” (1995), „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu” (2010) –, el redefineşte graniţele filmului-eseu şi de montaj, ceea ce îl consacră drept unul din regizorii majori ai aşa-numitului New Non-Fiction Cinema, pe plan mondial.

Începând cu 2001 predă la Universitatea Națională din Karlsuhe. Din 2002 devine director al Centrului pentru Arte și Tehnologie Media ZKM din Karlsuhe. Filmul ”Unknown Quantity” are premiera în 2005 și este unul dintre cele mai interesante experimente multi-media, prin punerea în scenă a unor conversații cu ajutorul unei proiecții în buclă.

În 1992 are loc premiera filmului “Videogramele unei revoluții” realizat în colaborare cu Harun Farocki, creație de referință în ceea ce privește relațiile dintre media și puterea politică în Europa sfârșitului de eră comunistă.

Al doilea film “Out of the Present” este realizat în 1995 și este comparat adesea cu pelicule importante precum “Solaris” și ”A Space Odyssey”, fiind unul dintre cele mai cunoscute filme europene non-ficționale ale anilor '90. În anul 2000 apare ,”2 Pasolini”.

“Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu” este documentarul ce are premiera în 2010 și care încheie trilogia dedicată sfârșitului comunismului în România. Colaborează și în prezent la reviste prestigioase.

În urmă cu câțiva ani a decis să se stabilească din nou în România.

“Conferirea titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Timișoara domnului Andrei Ujică ar fi un semnal recunoașterii meritelor sale deosebite aduse nu doar mediului artistic și cultural-educativ dar și o formă de a sărbători întreaga sa activitate”, mai spun demersului.

Recomandarea este semnată de 30 de oameni de cultură și personalități din Timișoara: Florin Iepan, Răzvan Munteanu, Mihaela Tilinca, Ovidiu Mihăiță, Mircea Mihăeș, Vasile Popovici, Christine Cizmaș, Alexandru Condrache, Marcel Tolcea, Camil Mihăescu, Robert Șerban, Călin Meda, Levente Kozma, Dana Sarmeș, Mihai Gafencu, Diana Marincu, Sorina Jecza, Gheorghe Șfaițer, Brândușa Armanca, Lucian Ionică, Smaranda Vultur, Marius Giura, Ștefan Iordănescu, Cristina Docea, Mona Nicoară, Alexandra Palconi, Ionuț Mareș, Lucian Mircu, Adriana Babeți și Rafael Vasilcin.