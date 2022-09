Operațiunea Țânțarul cu bătrânul An-2. „Annuska”, în luptă cu insectele din Timișoara

Timișorenii s-au obișnuit cu marile și zgomotoasele avioane cu aripă dublă care survolează orașul de fiecare dată când au de lucru, fie în agricultură, fie la efectuarea tratamentelor fitosanitare.

Antonov An-2, poreclit în limba rusă „Annușka” sau „Kukuruznik” (câmp de porumb), a zburat prima dată în 1947 și a fost produs în fosta URSS până în 1992. Deține recordul Guinness pentru cea mai lungă durată de fabricație a unui avion. Și încă mai zboară.

Avionul a fost făcut ca unul utilitar și pentru agricultură. Bătrânele An-2-uri sunt cele care se luptă și astăzi cu țânțarii, cu alte insecte și dăunătoare.

Compania Aero West, înfiinţată la Buziaș în anul 2000, deţine nu mai puţin de șapte avioane Antonov An-2. Povestea avioanelor utilitare începe însă odată cu înființarea „Aviaţiei Utilitare” de pe Aerodromul Cioca, la sfârșitul anilor 70. Pe lângă An-2, Aviația Utilitară mai avea şi elicoptere Kamov KA-26, folosite tot în agricultură, iar în paralel, tot la Cioca a funcționat și Aviasan (Aviația Sanitară).

Piloți cu experiență pe An-2

Nicolae Lașcu și Vasile Ruiu, cei care conduc Aero West-ul, sunt piloți pe An-2 încă din comunism.

„În 1976 am terminat școala de aviație și am fost trimis la Timișoara pentru a lucra în aviația utilitară. Când am venit pe Cioca încă erau avioanele de la Aviasan, care făceau transport de sânge sau transport de pacienți. Acolo s-a înființat și un detașament al Aviației Utilitare București. Se zbura foarte mult. Începeam din 10 ianuarie și terminam în 20 decembrie. Atunci era foarte mult de lucru. Erau avioane An-2 care zburau și 1.000 de ore pe an. Se foloseau în agricultură și elicoptere K-26. Până prin anii 80 a funcționat și Aviasan cu avioane IAR-818 și Super Aero. Eram vreo o sută de persoane angajate acolo”, își amintește Nicolae Lascu.





Pot sta în aer la viteze mici

În anii 80, Ministerul Agriculturii a cumpărat primele avioane An-2 din Polonia. Acum, cea mai tânără „Annușka” e din 1988, iar cea mai bătrână a fost fabricată în 1973.

„Avioanele sunt foarte bune, rezistente, înghit multe greșeli, motoarele sunt bune. E adevărat că sunt consumatoare de combustibil, mănâncă și 200 de litri de benzină pe oră. Sigur, fac și zgomot, fiindcă sunt 1.000 de cai, care tropăie puternic. Aripile duble măresc portanța la viteză mică. Pot sta în aer la viteze mici – zboară cu 160-180 de kilometri pe oră - la care poți să lucrezi, să împrăștii îngrășăminte, insecticide, erbicide. Fac o treabă bună”, a mai spus Lascu.

Aero West a început cu un avion închiriat

Practic, aviația utilitară din zona de vest a României a fost preluată de cei de la Aero West.

„În 2000 am început cu un An-2 închiriat de la Iași. Încet, încet am ajuns să avem zece An-2, o bază la Buziaș, un hangar, a platformă, angajați, mecanici. Și am început să zburăm pe câmpurile patriei, atât în Timiș cât și în restul țării, inclusiv în județe precum Brăila sau Constanța”, a mai declarat Nicolae Lascu.







În lume, pe lângă lucrări agricole și pentru tratamentele de dezinsecție pe cale aeriană, avionul este folosit pentru transportul de pasageri - poate transporta până la 12 persoane -, pentru parașutism și pentru transport de mărfuri. Ele pot fi urmărite și la show-urile aviatice.

„An-2 zboară peste tot, inclusiv în America. Dar în special de hobby. În Germania se fac zboruri de agrement deasupra orașelor, pentru turiști. În țările africane încă se lucrează cu ele, la fel în țările ex-sovietice și în estul Europei. Avem și noi unul cu care facem lansări de parașutiști și putem să-l folosim și pentru transport persoane”, mai spus Nicolae Lascu.

„An-2 e un avion deosebit”

Și Vasile Ruiu a făcut Școala de Aviație de la Boboc (județul Buzău). Zboară pe An-2 din 1984. A strâns peste 14.000 de ore de zbor.

„An-2 e un avion deosebit. Mi-a plăcut mereu foarte mult. E mai lejer să îl pilotezi. Nu că nu mi-a plăcut disciplina, din contră, și aici trebuie seriozitate, dar are ceva special. După școală aveai posibilitatea să alegi: aviația utilitară sau aviația sportivă. Mai târziu aveam posibilitatea să merg și la Tarom, pe vremea lui Ceaușescu, dar am ales să rămân cu utilitara. Lucram foarte mult în agricultură, la IAS-uri, la CAP-uri, eram foarte bine văzuți. Făceai treabă serioasă. Aveam în jur de 15 avioane An-2 pe Aerodromul Cioca”, a declarat Vasile Ruiu.







Avioanele An-2 fac o gălăgie infernală și consumă pe măsură, cam 200 de litri de benzină de aviație pe oră. Cu toate astea, este foarte fiabil, stabil și sigur.

În zbor face o treabă minunată

Avionul își ia avânt pe iarba de la „Cioca”, iar în câteva clipe, uriașul e în aer. Pilotul, ghidat de GSP, caută să intre pe „linie”, astfel încât să acopere toată Timișoara. După apăsarea unui buton, soluția încărcată țâșnește de sub aripile inferioare, ciuruind practic insectele din aer.

„Sunt avioane foarte sigure. Sunt foarte bune pentru ce facem noi. În zbor face o treabă minunată. Avem o instalație specială pe avion, particulele sunt de ordinul sutimilor de microni. Nu dăm în zonele în care nu trebuie. Se lucrează cu GPS-ul. Te duci și te întorci pe bandă paralelă. Avantajul e că poate zbura cu viteze foarte mici”, a mai spus Ruiu.





Avionul are echipament pentru administrarea de produse solide (pulberi, cristale, granule) sau de stropit. În interiorul fuzelajului este montat un rezervor cu o capacitate de 1.200 de litri.

Mecanicii de sol, la datorie

Înainte să plece în misiune, avioanele sunt verificate de mecanicii de sol. Au deja o vârstă și trebuie atenție mare.

„Un mecanic de sol face, în primul rând, tot ce este nevoie la avion pentru mentenanță. Verificări, reparații mici și mijlocii - cele mari se fac la firme autorizate, în Ungaria și Polonia. Aici nu e joacă. Totul trebuie să fie ca la carte. Înainte de plecare se verifică scurgeri la motor, dacă sunt fisuri la eșapamente. Am ochiul format. Am făcut școala militară, am avut licență militară până în 2017, iar din 2018 am luat licență civilă pe An-2. Nu pot zbura, sunt licențiat pentru sol. Mă mai ocup de alimentări, mici reparații la pânze, mă uit să nu fie problemă la navigabilitate, țin evidența orelor de zbor și executarea la timp a lucrărilor”, a spus Liviu Tăișeanu. mecanicul șef de la Aero West.





La 800 de ore de zbor se dau jos motoarele

La 50 de ore de zbor se face un control, se mai face un control amănunțit la 100 de ore, iar la sfârșit de an sau după 300 de ore de zbor, avionul trebuie să intre într-o reparație capitală. La 800 de ore se dau jos motoarele și se schimbă, chiar dacă ele funcționează bine.

Un avion An-2 costă astăzi între 50.000 și 60.000 de euro. Sunt scumpe și când vine vorba de piese de schimb, ulei, benzină de aviație.

Pe aerodromul utilitar Cioca mai pot fi văzute câteva An-2-uri abandonate. Unele au fost transformate de artiștii de graffiti, altele ar mai putea să zboare după anumite reparații.

„Avioanele acestea nu mai au resursă, nu au mai fost reparate. Dar dacă cineva le-ar lua și le-ar pune în exploatare, ele trebuie verificare, o reparație capitală și merg”, a mai spus Liviu Tăișeanu.

Operațiunea Țânțarul prevede 23 de zboruri

În luna septembrie, zborurile cu An-2 sunt seara. Decolează pe la 17.00 și trebuie să se încadreze până la apusul soarelui. E cumva pe repede înainte. Un zbor durează cam 40 de minute, după care avionul revine pe aerodrom pentru încărcarea cu substanța numită Cymina Plus, care se amestecă cu 1.000 de litri de apă pe tură.

„Acum se face tratament <avio>, adică dezinsecție împotriva țânțarilor, insectelor, în general. Rolul tratamentului este ca insectele să fie luate din zbor. Avem în total 23 de zboruri. Din cauza temperaturii, dimineața nu putem zbura, numai după masă. Se zboară cu două avioane, maximum trei zboruri de avion. Sunt cam șase zboruri pe zi. Încă e sezon bun, sub zece grade Celsius să nu fie temperatura. Este un program unitar care se stabilește la începutul anului, conform legii avem obligația să facem dezinsecție din aprilie până în octombrie. Septembrie e ultima lună în care facem tratament <avio>, cu avionul, în luna octombrie mai avem două tratamente pe terestru”, a spus Sorin Daia, responsabil cu lucrările de dezinsecție din partea Primăriei Timișoara.