Flight Festival, pe aerodromul Cioca. JP Cooper, Sigala, Sigma și alți 40 de artiști urcă pe scenă VIDEO

Muzica, arta şi tehnologia se îmbină la Flight Festival care crește viguros din 2019. Evenimentul a fost dezvoltat în contextul în care Timişoara va găzdui Capitala Culturală a Europei în 2023.







Startul ediției din acest an la Flight Festival s-a dat în 29 august, cu un spectacol de laser și lumini pe malul canalului Bega, precedat de concertul cu trupa Phaser. A fost semnalul de începere pentru evenimentele culturale sub umbrela Flight, derulate timp de mai bine de o lună în mai multe locuri din Timișoara. Concertele, însă, sunt concentrate toate în weekend-ul 2-4 sepembrie, la aerodromul Cioca.





De vineri, 2 septembrie, până duminică, 4 septembrie, în generosul spațiu aflat la doar patru kilometri de oraș, vor fi trei zile pline de muzică, tehnologie și bună dispoziție. JP Cooper, Sigma, Dubioza Kolective, Carlas Dreams, Subcarpaț, Zdob și Zdub și alți zeci de artişti români şi străini vor performa la aerodrom. Iar anul acesta scena mare va fi cu adevărat... mare.

„Vrem să creștem acest festival în perspective Capitalei Culturale, anul acesta avem artiști mari, artiști care au multe instrumente, care trebuie să urce pe scenă într-un timp destul de scurt, drept pentru care am schimbat scena. Am adus o scenă mai mare, de 17 metri pe 14 metri, sistemul de sunet este același, care a fost lăudat tot acești ani de toată lumea. Inclusiv artiștii străini care au urcat pe scenă au lăudat sunetul. La scena tehno am adus un cort, numai bun în caz că plouă. Avem și câteva surprize. Vineri seara pregătim un show de drone deasupra scenei mari, nu pot să vă povestesc, arată absolute fenomenal”, a spus directorul festivalului, Vlad Gârboni.



Pe lângă muzică, Flight Festival a pregătit multe spaţii de relaxare și activări inedite, zone cu activităţi creative şi spectacole de teatru pentru copii, zboruri cu avionul și, în premieră, sărituri cu parașuta în tandem.



„Pe lângă activitățile pentru copii, diferite jocuri făcute de o firmă specializată, vom avea zona de food, baruri, zona de relaxare, dar și terenul de fotbal pe nisip pe care l-am amenajat. Anul acesta, în premieră, în colaborare cu Aeroclubul vom avea sărituri cu parașuta de la peste 3.000 de metri. Ca de obicei vor fi și zboruri cu avioane care decolează de la aerodromul Cioca, fac un tur al orașului și se întorc înapoi în festival”, a completat Vlad Gârboni.





Un hangar întreg dedicat tehnologiei, cu experienţe de realitate virtuală, realitate augmentată, robotică îi va aștepta pe cei care pătrund în universul Flight Festival.

„În hangarul tehnologic vom avea cinci parteneri ai festivalului, care își vor prezenta ce se întâmplă la ei în cadrul tehnologiei și inovației, de la realitate virtuală, la mașini și o grămadă de alte lucruri surprinzătoare. Iar noi vom prezenta acolo și un show de new-media făcut cu partenerii noștri de la Chișinău”, a mai spus Vlad Gârboni.





Un abonament pentru toate cele trei zile costă 260 de lei, iar un bilet de zi costă 103 lei și pot fi cumpărate din rețeaua Iabilet.ro, dar și de la intrarea în zona de festival de la Cioca. Porțile se deschid vineri, 2 septembrie, la ora 18.00, iar sâmbătă, 3 septembrie, și duminică, 4 septembrie, se poate intra în perimetrul Flight Festival începând cu ora 14.00.



Programul complet îl puteți găsi pe site-ul oficial al festivalului flight-festival.com.