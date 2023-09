Ministrul ungar Péter Szijjártó, la Timișoara: „Rog Austria să nu împiedice aderarea României la Schengen. Este și interesul Ungariei“

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, și Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe, au semnat vineri, 1 septembrie, la Timișoara, memorandumul pentru realizarea punctului de trecere a frontierei de la Beba Veche și pentru construcția unui pod peste Mureș.

În cel mult doi ani - 2025 - se va deschide noul punct de trecere a frontierei de la Triplex Confinium, între Beba Veche și Kubekhaza. Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, și Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe, au semnat, vineri, 1 septembrie 2023, la Timișoara, memorandumul pentru realizarea punctului de trecere a frontierei de la Beba Veche.

„E un lucru important pentru județele Timiș și Csongrad, pentru România și Ungaria. Pentru punctul de trecere a frontierei Beba Veche-Kubekhaza, lucrurile au fost validate de către experții din cele două țări și s-a ajuns la o soluție optimă pentru a pune în valoare o localitate simbol pentru noi, Beba Veche, cea mai vestică localitate din România. Această conexiune rutieră a fost agreată și este rezultatul consultărilor bilaterale. Partea noastră din proiect se va derula prin intermediul CNAIR, sursele de finanțare ținând de bugetul de stat sau de surse pe care le putem identifica în perioada următoare”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Am avut un pic de timp la dispoziție și am avut ocazia să vizitez un pic orașul, care este foarte frumos. Felicitări pentru asta. Interesul strategic pentru Ungaria este să aibă o cooperare cât mai strânsă cu România. Ne leagă direct și figurativ mii sau milioane de conexiuni. Cu cât vom reuși să avem mai multe puncte de legătură fizice, cu atât vom avea o colaborare mai strânsă și mai de succes... Granițele ne ajută dacă nu despart, când leagă comunitățile. Din acest motiv am ajuns la acest proiect strategic cu România, de a crește numărul de treceri de-a lungul graniței româno-maghiare. Anii care vor veni vor fi despre mari construcții de drumuri la granița dintre două țări”, a spus Péter Szijjártó.

Pod nou peste Mureș

Al doilea memorandum semnat de Sorin Grindeanu și Péter Szijjártó este legat de construcția unui pod peste Mureș, care va lega cele două țări. În acel loc a existat un pod până în 1940, acesta fiind însă distrus de bombardamentele din cel de-al Doilea Război Mondial.

„Nu are doar o importanță simbolică acest pod, ci reprezintă o nevoie reală în zona noastră, pentru a promova cooperarea dintre cele două țări. Acest obiectiv are și o importanță economică pentru cele două țări, iar implicarea Consiliului Județean Timiș în derularea acestui proiect trebuie să fie una activă. Acest proiect se bucură de susținerea autorităților publice și la nivel local, județean și central, ceea ce mă face optimist că vom ajunge la implementarea acestui proiect”, a mai spus Grindeanu.

Ministrul ungar a vorbit și despre deschiderea a două puncte de trecere a frontierei care vor fi realizate în anii următori pe autostradă.

„În momentul de față se realizează două drumuri pe autostrăzi, unul dintre acesta va fi deschis în 2025, cealaltă legătură în 2030. Iar azi am semnat un acord pentru deschiderea a două noi puncte de trecere a frontierei, la Beba Veche cu conexiunea cu Kubekhaza. Cel târziu în doi ani va fi dat în folosință. Iar cel de-al doilea este podul peste Mureș. Cu cele două puncte vom ridica numărul trecerilor de la 12 la 14, la care se adaugă cele puncte de trecere pe autostrăzi, în 2025 și 2030, astfel că vom ajunge la 16 puncte de trecere. Și într-o singură secundă această cifră poate crește la 26, pentru că între cele două țări se află zece drumuri care momentan pot fi deschise o singură dată pe săptămână, pentru că România nu este încă în spațiul Schengen”, a spus Péter Szijjártó

Ungaria susține România în procesul de aderare la Schengen

Sorin Grindeanu a mulțumit guvernului maghiar pentru susținerea pe care a dat-o României în problematica Schengen.

„Ungaria a fost unul din susținătorii de bază ai României și sunt convins că va fi și în viitor”, a spus Grindeanu.

„Doresc de aici să-i rog politicos pe colegii austrieci, să spun că-i somez, să nu împiedice aderarea României la Schengen, în această toamnă. Interesul Ungariei este ca România să adere la Schengen în acest an. Din acel moment vom avea zece noi treceri ai frontierei și nu va trebui să mai așteptăm nicăieri de-a lungul graniței”, a mai declarat Péter Szijjártó, la Timișoara

Ministrul a adăugat că România este a treia cea mai importantă piață de export pentru Ungaria, este un loc preferat pentru investiție pentru capitalul maghiar, și nu în ultimul rând a amintit că în cele două țări trăiesc comunități etnice, „așa că a venit vremea să nu împiedicăm colaborarea prin puncte de trecere a frontierei”.

Pentru finalul lunii septembrie a fost convocat grupul de lucru în materie de transporturi în cele două țări, pentru a se stabili calendarul pentru cele două acorduri semnate vineri, 1 septembrie 2023.

La finalul vizitei de la Timișoara, Péter Szijjártó s-a oprit la Casa Maghiară, unde a fost întâmpinat de Peter Tamaș - consulul onorific al Ungariei la Timișoara, cât și de Molnar Andras - președintele UDMR Timiș.